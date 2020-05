Ab Montag dürfen alle Kitakinder in Mecklenburg-Vorpommern wieder ihre Einrichtungen besuchen. Mindestens sechs Stunden am Tag sollen jedem Kind zustehen. Kritiker bemängeln die Öffnung mit normalen Gruppengrößen.

