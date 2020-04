Ab Montag: Warum Schwesig jetzt eine Maskenpflicht im Handel von MV einführt

Rostock

Nun also doch: Auch in MV werden Mund-Nasen-Masken jetzt beim Einkaufen Pflicht. Und zwar bereits ab kommendem Montag. Das hat das Kabinett in Schwerin am Mittwoch beschlossen. Den Handel trifft der Schritt völlig überraschend: Das Land hatte bisher auf Freiwilligkeit gesetzt und die Verbände offenbar vorab nicht über die kommenden Pflicht informiert.

Wer keine Maske beim Einkaufen trage, soll von den Händlern des Geschäftes verwiesen werden. Zudem drohen 25 Euro Bußgeld für Verstöße, sagte Schwesig. Kinder unter sechs Jahren und Menschen mit Behinderungen sind von der Pflicht ausgenommen. Die Regelung soll vorerst bis zum 10. Mai gelten.

Schwesig war frühzeitig für Pflicht

MV sei in der Coronakrise auf einem guten Weg, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Mittwoch. Doch die gerade erst in Kraft getretenen Lockerungen und auch mögliche weitere Öffnungen im öffentlichen Leben ab dem 4. Mai – etwa für die Tourismusbranche und die Gastronomie – seien nur möglich, wenn die Fallzahlen im Land nicht erneut steigen. „Und deshalb brauchen wir die Maskenpflicht nicht nur in Bussen, Bahnen und Taxen, sondern auch beim Einkaufen.“ Es sei wichtig, die Balance zwischen Wiederbelebung des öffentlichen Lebens und neuen Infektionen zu halten. Am Donnerstag will sich Schwesig Vorschläge von Touristikern anhören. Klar sei aber: Öffnung nicht vor dem 4. Mai.

Sie habe sich schon frühzeitig für eine Masken-Pflicht ausgesprochen, doch andere Bundesländer hätten gebremst. Nun führen alle Länder nach und nach die Regelung ein, dass Mund und Nase in Geschäften abgedeckt sein müssen – sei es mit einer Maske, einem Tuch oder einem Schal. „Ich freue mich, dass wir nun bundesweit diesen Weg gehen.“ Wer eine Maske trage, schütze andere – weil beim Atmen oder Reden kaum Tröpfchen und somit auch kaum Viren frei werden.

Die CDU hält die Regelung für überzogen

Kritik kommt vom Koalitionspartner. Die CDU hält Maskenpflicht und Tempo für völlig überzogen. „Entscheidend ist, dass der Handel Standards wie die Hygiene einhält“, sagt Wirtschaftsexperte Wolfgang Waldmüller. Die Regierung laufe Gefahr, die Akzeptanz der Menschen zu verlieren. „Man darf nicht überziehen.“

Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nord, reagierte am Mittwoch überrascht auf Schwesigs Ankündigung: „Bisher gab es die Ansage, dass es nur eine dringende Empfehlung zum Tragen von Masken gibt – aber keine Pflicht. Darauf hatten wir vertraut.“ Der Verband sei vorab nicht informiert worden. „Der Handel wird für die Mitarbeiter ausreichend Masken zur Verfügung stellen.“ Kostenlose Masken für Kunden werde es aber voraussichtlich nicht geben.

Corona-Experte: Sinnvoll für weitere Lockerungen

Prof. Dr. Emil Reisinger, Corona-Experte an der Rostocker Uni-Medizin, sagt zur neuen Maskenpflicht: „Das kann Sinn machen, wenn dafür in anderen Bereichen Lockerungen möglich werden.“ Er sprach sich dafür aus, Schritt für Schritt die strengen Einschränkungen runterzufahren. „Wenn die Maskenpflicht im Handel dabei hilft, dann ist dieser Schritt in Ordnung.“ Am Mittwoch melden die Behörden drei neue Infektionen in MV.

In einem Telefonforum hat Schwesig am Mittwoch viele Fragen von OZ-Lesern beantwortet. Sie warnte davor, Reiseregeln zu leicht zu nehmen, und stellte Prüfung von Lockerung für Vereine oder Fußpflege in Aussicht.

Von Andreas Meyer und Frank Pubantz