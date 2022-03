Ab Sonntag kein 3G mehr im Öffentlichen Nahverkehr in MV

Rostock

Menschen ohne Corona-Impfung oder Genesenen-Nachweis können von diesem Sonntag an den Öffentlichen Nahverkehr wieder ohne Negativ-Test benutzen. „Mit Inkrafttreten der Änderung des Infektionsschutzgesetzes entfällt die Pflicht, den 3G-Status im ÖPNV nachzuweisen“, teilte der Verkehrsverbund Warnow am Samstag mit. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2- oder OP-Maske bleibe aber bestehen.

Der Bundestag hatte das Infektionsschutzgesetz am Freitag verabschiedet. Es sieht die weitgehende Aufhebung der Corona-Beschränkungen in Deutschland vor. Mecklenburg-Vorpommern hat sich jedoch wie andere Bundesländer auch dafür entschieden, viele Regeln zunächst bis zum 2. April in Kraft zu lassen. Die bisher gültige 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) im Öffentlichen Nahverkehr ist in der Veröffentlichung der Landesregierung im Internet nicht mehr aufgeführt.

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hatte das neue Infektionsschutzgesetz kritisiert. Es beinhalte nicht ausreichende Schutzmaßnahmen, zu unkonkrete Vorgaben und kompliziert umsetzbare Regelungen. Die Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Kampf gegen die Corona-Pandemie komme zum falschen Zeitpunkt.

Von RND/dpa