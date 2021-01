Ab wann gilt in Mecklenburg-Vorpommern die verschärfte Maskenpflicht?

Rostock

Die Bund-Länder-Konferenz hat eine verschärfte Maskenpflicht für Deutschland beschlossen. In Bussen, Bahnen und im Einzelhandel sollen nur noch FFP2-Masken und OP-Masken getragen werden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen, was das für Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bedeutet.

Ab wann gilt die neue Regel?

Ab Montag. Am Freitag findet der sogenannte MV-Gipfel statt, bei dem sich Landesregierung, Landkreise und Vertreter verschiedener Verbände über den künftigen Kurs beraten. Am Samstag soll die neue Verordnung erscheinen und am Montag in Kraft treten.

Sind genug Masken für alle da?

Das Ausgabechaos an Risiokogruppen im Dezember soll sich nicht wiederholen. „Wir sind gut bevorratet. Auch wenn der Ansturm größer wird, sollte es zu keinem Engpass kommen“, erklärt Axel Pudimat, Vorstandsvorsitzender des Apothekerverbandes Mecklenburg-Vorpommern.

In seinem Geschäft in Rostock Lütten Klein seien genügend Masken auf Lager. Seines Wissens nach wurden die Herstellerangebote und Produktionskapazitäten weltweit nach dem erstem Ansturm erhöht, um die kontinuierliche Versorgung zu ermöglichen.

Mehr dazu:

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte zugesichert, MV wolle FFP2-Masken besorgen und an die Bevölkerung verteilen. Wie das genau vonstatten gehen wird, ist noch unklar. An der Umsetzung wird derzeit gearbeitet.

Werden die Masken durch die steigende Nachfrage jetzt teurer?

„Der Bürger darf nicht darunter leiden, dass diese Artikel gerade begehrt sind“, findet Axel Pudimat vom Apothekerverband. Zwar können alle Anbieter ihre Preise selbst bestimmen, aber das sollte vorhandene Preisspannen nicht übersteigen.

Doch es gibt bereits Anzeichen für steigende Preise. Eine Leserin hat sich an die OZ gewandt, weil sie in zwei Rostocker Apotheken, die zusammengehören, am Dienstag zunächst 19,99 Euro für einen Zehnerpack FFP2-Masken bezahlte, einen Tag später aber 27,49 Euro. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts sagte dazu der OZ, dass Preissteigerungen in den nächsten Tagen nicht ausgeschlossen seien. Der Grund seien höhere Preise der Lieferanten.

Zumindest die Versorgung der Risikogruppen und über 60-jährigen Bürger konnte mit Hilfe von Coupons der Krankenkasse preislich vereinheitlicht werden. Mit den zugeschickten Coupons können die Betroffenen ein Sechserpack FFP2-Masken gegen zwei Euro Selbstbeteiligung in den Apotheken abholen.

Von Christin Assmann