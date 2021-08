Rostock

Für viele war es das erste Mal auf einem Traditionssegelschiff: Die Gewinner einer OZ-Verlosung erlebten am Freitag ein echtes Abenteuer auf See. Die Crew der Santa Barbara Anna zeigte den Teilnehmern dabei, wie man das ehemalige Zuhause der Kelly Family in Fahrt bringt. Von Segel setzen bis Mast erklimmen: Die OZ-Leser durften dabei selbst Hand anlegen.

Dass die zahlreichen Gewinner es überhaupt an Bord geschafft haben, war bereits ein Abenteuer. Denn ein Missverständnis mit dem Liegeplatz der Santa Barbara Anna sorgte für einen verspäteten Start und einen langen Marsch, den die Gewinner zuvor noch bewältigen mussten. Um 10.30 Uhr war es dann so weit. Das Schiff legte vom Neptun-Kai ab und für die 38 Teilnehmer begann ein fünfstündiger unvergesslicher Trip auf der Ostsee.

Noch kein Mann über Bord

„Das ist alles reinste Handarbeit“, sagt Skipper Gerd Simonn zu Beginn des Törns und macht damit bereits deutlich, was viele der OZ-Leser erwarten dürfen. Die Santa Barbara Anna hat bereits abgelegt und reiht sich in die zahlreichen Segler ein, die gerade aus dem Stadthafen in Richtung Warnemünde aufbrechen.

Kapitän Gerd Simonn gibt den Gewinnern der OZ-Aktion nicht nur eine Sicherheitseinweisung, sondern erzählt auch die ein oder andere Anekdote aus seinem Leben. Quelle: Moritz Naumann

Viele der Teilnehmer haben sich mit Kaugummis und Magentabletten ausgestattet. Aber um Seekrankheit müsse sich keiner sorgen, denn die Windverhältnisse seien moderat und ideal für einen Einblick in die Segelkunst, sagt Simonn. „Und wenn sie mal baden wollen – hier ist noch niemand über Bord gegangen. Sorgen Sie dafür, dass das auch heute so bleibt“, sagt der Kapitän und lacht.

Harte körperliche Teamarbeit

Entlang der Warnow nutzt das Schiff noch den Motorantrieb. Erst nachdem die Molenköpfe Warnemündes passiert sind, setzt die Crew die Segel. „Ich bin stark beeindruckt von der ehrenamtlichen und harten körperlichen Teamarbeit, die hier geleistet wird“, sagt Rita Rossa-Röseler nachdem der Traditionssegler so richtig in Fahrt gekommen ist.

Rita Rossa-Röseler und Roland Röseler waren ganz begeistert. Zwar sind sie schon des Öfteren mit Schiffen ausgefahren, aber noch nie mit einem Traditionssegler wie der Santa Barbara Anna. Quelle: Moritz Naumann

Eigentlich hatten sie und ihr Mann zum gleichen Zeitpunkt bereits eine Ausfahrt mit dem Greifswalder Traditionsschiff „Hoffnung“ gebucht, sich aber aufgrund des Gewinns für die Tour mit der Santa Barbara Anna entschieden. „Mein Mann hat einfach hinter meinem Rücken an der Verlosung teilgenommen“, sagt Rossa-Röseler und lacht.

Mit sechs Knoten über die Ostsee

Das Schiff neigt sich plötzlich stark nach rechts. Alle Teilnehmer suchen Halt an nahe liegenden festen Elementen. Die Crew ist unbeeindruckt, kennt das Prozedere natürlich genau. „Man kann schon sagen: Um so schräger das Schiff, umso schneller fährt es“, sagt Decksmann Klaus Apel. Doch mit welcher Geschwindigkeit ist das Schiff bei Windstärke vier unterwegs? Der Rostocker Dietmar Stoffers weiß es ganz genau.

OZ-Leser Dietmar Stoffers ist immer gut informiert: Mit der App Vesselfinder kann er immer nachvollziehen, wo sich das Schiff gerade befindet und wie schnell es fährt. Quelle: Moritz Naumann

Auf seiner App „Vesselfinder“ kann er nicht nur die Route der Santa Barbara Anna verfolgen, sondern auch die Geschwindigkeit sehen: „Sechs Knoten! Das sind so 11 Kilometer pro Stunde“, sagt der Hafenbeamte, der erstmals mit einem Traditionssegler auf das Meer hinausfährt. Mehrere Stunden verbringen die Teilnehmer mit der Crew auf See, bis es auf der Rücktour plötzlich zu Bewegung an Bug des Schiffes kommt.

Hilfe für die „Santa Barbara Anna“ Die „Santa Barbara Anna“ benötigt dringende Reparaturen. Die Ostseesparkasse hat daher eine Spendenaktion unter dem Motto „99 Funken“ ins Leben gerufen. Dort kann jeder – egal ob Kunde der Bank oder nicht – für Projekte aus der Region spenden. Je nach Höhe des Betrags gibt es Prämien – bei der „Santa Barbara Anna“ beispielsweise auch einen Tagestörn für alle, die jeweils 300 Euro geben. Bis 17. August können Sie noch spenden. Um alle Reparaturen vornehmen zu können, braucht der Verein aber rund 44 000 Euro. Aktuell befinden sich rund 11 000 Euro auf dem Spendenkonto. Hier ist die Aktion zu finden: https://www.99funken.de/santa-barbara-anna

Auf die 18 Meter hohe Saling

Die Crew hat einen Wettbewerb ausgerufen. „Wer kann schneller das Segel einholen?“, fragt Klaus Apel. Mehrere Teilnehmer melden sich zum Dienst, darunter auch der 37-jährige Stefan Bußler. Gemeinsam mit Mandy Horn greift er nach dem Seil, dass dem Schiff den Wind aus den Segeln nimmt. „Der Aufwand und die Kraft, die man dafür braucht: Da steckt wirklich einiges dahinter“, sagt er.

Der 19 jährige Ricardo Möller schnallt sich währenddessen schon ein paar Gurte um. Gemeinsam mit Deckhand Eckhard Wollmann erklimmt er die Saling bis auf eine Höhe von etwa 18 Metern. „Am Anfang haben meine Beine noch ordentlich gewackelt. Aber als ich oben war, ging es dann. Da hatte ich eine wirklich schöne Aussicht.“

Ricardo Möller durfte in windige Höhen: Der 19-Jährige ist im Rahmen der OZ-Ausfahrt bis auf 18 Meter geklettert und hatte von dort einen tollen Ausblick. Quelle: Moritz Naumann

„Ich gehe hier nicht mehr von Bord“

Für viele der Teilnehmer soll es nicht der letzte Ausflug gewesen sein. „Man wird richtig infiziert, wenn man einmal mitgefahren ist“, sagt Kapitän Gerd Simonn. Die 56-jährige Kathrin Mittmann kann das nur bestätigen: „Ich geh hier nicht mehr von Bord“, sagt sie und lacht. Sobald sie wieder an Land ist, möchte sie sich darüber informieren, wie sie ehrenamtlich helfen kann. „Es wird ja jede Hand gebraucht und ich bin erstaunt, mit wie viel Herz hier gearbeitet wird. Das möchte ich auch.“

Von Moritz Naumann