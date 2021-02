Rostock

Seit vergangenem Jahr darf Schiffstreibstoff auf den Weltmeeren nur noch 0,5 Prozent statt wie bisher 3,5 Prozent Schwefel enthalten. Auf Nord- und Ostsee mussten schon vorher noch deutlich niedrigere Werte von 0,1 Prozent eingehalten werden. Die Frage war jedoch, wie diese Regelungen effizient überprüft werden können. Drei feste Messstationen wurden inzwischen an der deutschen Küste eingerichtet, mit denen die Schiffsabgase untersucht werden.

Das Problem: Feste Stationen sind davon abhängig, dass der Wind die Abgasfahnen in ihre Richtung weht. Daher hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) eine mobile Messstation entwickelt. Ihr erster Standort soll Rostock werden.

Anzeige

Daten liefern Rückschlüsse auf Schwefelgehalt

Das Prinzip: Der Messanhänger enthält mehrere Instrumente zur Bestimmung des Gehalts an Schwefeldioxid, Kohlendioxid und Stickoxiden. „Aus diesen Werten können wir Rückschlüsse ziehen, wie viel Schwefel im Treibstoff enthalten ist“, erklärt Andreas Weigelt, Leiter des Schiffsabgase-Messnetzes beim BSH.

Dazu sind in der Station ein Empfänger für das Schiffspositionssystem AIS sowie eine meteorologische Station zur Bestimmung von Windstärke und -richtung verbaut. „So können wir Überschreitungen der Grenzwerte eindeutig einzelnen Schiffen zuordnen“, sagt Weigelt.

Strafen bis zu 50 000 Euro

Sind die Werte zu hoch, schickt die Station automatisch eine E-Mail an die Wasserschutzpolizei, die das betreffende Schiff im nächsten Hafen kontrolliert und Kraftstoffproben nimmt. Bestätigt sich der Verdacht, müssen die Verantwortlichen an Bord – also etwa der Kapitän oder Chefingenieur – Strafen zahlen, die sich im Extremfall auf fast 50 000 Euro belaufen können.

Feste Messstationen gibt es bislang in Wedel für den Schiffsverkehr von und nach Hamburg, in Bremerhaven für die Weser und in der Kieler Förde für den dortigen Verkehr, inklusive Nord-Ostsee-Kanal. Auch in Rostock soll es langfristig eine feste Station geben, doch bis dahin wird die mobile eingesetzt. Der Plan ist, dass sie noch dieses Jahr aufgestellt wird.

Auch Kreuzfahrtschiffe im Visier

Als Standort ist zunächst Hohe Düne vorgesehen, ein Ortsteil von Warnemünde am Ostufer der Warnowmündung. „An der deutschen Küste haben wir zu 75 Prozent Westwindlagen“, sagt Weigelt. Daher sei es grundsätzlich sinnvoll, Schiffsabgase am Ostufer zu messen.

Hohe Düne hätte den Vorteil, dass man dort auch die Kreuzfahrtschiffe erfassen könnte, die meist gar nicht bis zum Rostocker Überseehafen fahren, sondern gegenüber am Warnemünder Kreuzfahrtterminal festmachen.

Ein Teil Schwefel auf eine Milliarde Teile Luft

Der Abstand zur Fahrrinne sollte etwa 400 bis 800 Meter betragen, damit die Instrumente optimal messen können. „Sie sind so empfindlich, dass sie ein Teil Schwefel in einer Milliarde Teile Luft feststellen können.“

Doch die mobile Station biete eben den Vorteil, dass sie bei anderen Windrichtungen auch kurzfristig anderswo positioniert werden kann. „Sie braucht allerdings Strom- und Internetzugang und sollte zum Schutz vor Vandalismus umzäunt sein“, schränkt Weigelt ein.

Wie ein mobiler Blitzer für Schiffe

Auch der Einsatz in anderen, kleineren Häfen, in denen sich keine feste Messstation lohne, sei möglich, etwa in Travemünde, Neustadt oder Stralsund. „Quasi wie ein mobiler Blitzer“, scherzt Weigelt. Tatsächlich könnte dank des AIS-Empfängers sogar die Geschwindigkeit der Schiffe überwacht werden, schließlich gelten auch auf Wasserstraßen Tempolimits. „Aber darauf liegt nicht unser Augenmerk“, versichert Weigelt.

Getestet wurde das System im vergangenen Herbst in Wedel am Nordostufer der Elbe. „Dabei haben wir mehr als 500 Abgasfahnen untersucht. 99 Prozent der Schiffe hat sich an die Vorschriften gehalten“, so Weigelt. Die festgestellten Überschreitungen seien zudem meist nur geringfügig gewesen.

Gleiche Chancen für alle

Dabei muss nicht einmal böser Wille vorgelegen haben, meint der Experte: „Manchmal stellen die Besatzungen zu spät vom Treibstoff auf hoher See auf den Treibstoff für Nord- und Ostsee um oder es gibt ein undichtes Ventil.“

Trotz dieser geringen Übertretungsquote sei die Überwachung notwendig, betont Weigelt. „Sie soll auch abschreckende Wirkung haben und als erzieherische Maßnahme wirken – wie ein Blitzermarathon im Straßenverkehr.“ Zudem sorge die Kontrolle für Chancengleichheit im Wettbewerb. „Man muss jederzeit befürchten, erwischt zu werden, wenn man versucht, durch schwefelhaltigen Treibstoff Geld zu sparen und sich so einen Vorteil zu verschaffen.“

Von Axel Büssem