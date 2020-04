Abi in der größten Krise seit 70 Jahren? Schülerrat MV will Prüfungen stoppen

Rostock

Der Landesschülerrat von MV fordert den Verzicht auf die Abschlussprüfungen an den Schulen in diesem Jahr. In einer Umfrage unter 18 000 Schülern, Eltern und Lehrern zum „ Homeschooling“ in den vergangenen Wochen bewerteten mehr als die Hälfte der teilnehmenden Absolventen ihre Vorbereitung auf die anstehenden Prüfungen mit den Schulnoten fünf oder sechs.

OZ sprach mit Landesschülerrats-Sprecher Jiyan Yalcinkaya, selbst Schüler der 12. Klasse.

Sie selbst sollen in zwei Wochen Ihre erste Abi-Prüfung schreiben – hätte man besser auf Prüfungen verzichten und ein Abi aus den Vornoten bilden sollen?

Jiyan Yalcinkaya, Sprecher Landesschülerrat MV Quelle: privat

Leider kann das nur die Kultusministerkonferenz entscheiden – dort liegt das Problem. Wir denken, Abi-Prüfungen sind derzeit aus vielen Gründen nicht zu verantworten. Auf der anderen Seite muss aber auch sicher sein, dass unsere Abschlüsse auch überall anerkannt werden.

In Ihrer Umfrage stellte sich heraus: Viele Schüler fühlen sich nicht richtig auf die Prüfungen vorbereitet. Wo liegen die größten Probleme?

Wir sollen unser Abi innerhalb der größten Krise in Deutschland seit mehr als 70 Jahren schreiben. Die Schüler konnten in den letzten Wochen in keine Bibliothek gehen, der prüfungsvorbereitende Unterricht war nicht adäquat. Auch der Zeitraum, in dem wir die Prüfungen ablegen sollen, ist deutlich kürzer als üblich – manche Schüler haben vier Prüfungen in einer Woche. Stärker als ohnehin hängen Erfolg oder Misserfolg vom Elternhaus und von der sozialen Herkunft ab. Und was ist mit denen, die keinen eigenen Rechner, keinen Drucker, kein schnelles Internet haben? Rund 15 Prozent der befragten Schüler hatten keine Möglichkeit, am digitalen Unterricht teilzunehmen.

Oft wurden auch psychische Belastungen angeführt – welche?

Schüler beklagen, dass sie mit Eltern und Geschwistern beengt in einer kleinen Wohnung wohnen, dass Elternteile ihren Job verloren haben, dass die finanzielle Situation der Familie belastend sei. Das alles führt – verglichen mit anderen Jahrgängen – zu erheblichen Nachteilen. Außerdem kommt das ja alles noch zu dem sowieso schon extrem hohen Abistress dazu.

Stichwort Schultoiletten und Abstandsregeln: Sind die Schulen in MV überhaupt so ausgestattet, dass gefahrlose Prüfungen und sicherer Unterricht möglich sind?

Das ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Aber an vielen Schulen sind die Toiletten eine Katastrophe, oft gibt es kein warmes Wasser zum Händewaschen. Bisher waren die Seifenspender ewig leer, Einweghandtücher gab es kaum. Vorteilhaft ist, dass die Schulen ja erstmal nur mit den Prüfungsklassen beginnen – da gibt es zumindest keine vollen Klassenräume und Flure.

Können Sie sich vorstellen, dass man die Abstandsregeln einhalten kann?

Theoretisch ja, aber in der Praxis kann das kompliziert werden. Am Ende hängt das ja vor allem von der Bauweise der Schule und dem Willen von jedem Einzelnen ab, den Abstand auch wirklich einzuhalten. Das stelle ich mir vor allem bei den jüngeren Schülern schwierig vor.

Nach wochenlangem „ Homeschooling“: Was muss sich für die Zukunft ändern?

Unser Bildungssystem ist auf Konformität und Standardisierung getrimmt. Doch unsere Zeit verlangt individuelle Lernformen, die aufgeklärte und kreative Bürger hervorbringen sollen. Hätten wir vor Jahren schon das Lernen modernisiert, würde uns die Krise heute nicht so unvorbereitet treffen. Wir müssen Schule neu und besser denken. Deshalb muss die Politik endlich bereit sein, Bildung grundlegend zu reformieren. Dafür sind mehr Geld und Technik wichtig, aber das ist eben nicht alles. Es reicht nicht, bei einem alten Auto die Felgen auszuwechseln – es bleibt ein altes Auto.

Von Thomas Luczak