Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert, wegen der Corona-Pandemie die Abitur-Prüfungen in diesem Jahr notfalls ausfallen zu lassen. „Sollte das Infektionsgeschehen so dramatisch ansteigen, wie die dritte Welle in anderen europäischen Nachbarstaaten befürchten lässt, müssen die Länder flexibel reagieren und von Prüfungen absehen“, sagt die GEW-Bundesvorsitzende Marlis Tepe. „Dann könnten zum Beispiel die Leistungen aus dem Unterricht zur Grundlage der Notengebung gemacht werden.“

Die Kultusminister hatten angekündigt, die Abiture mit verschiedenen Prüfungsformaten gegenseitig anzuerkennen, betonte Tepe. Diese Erklärung müsse eingehalten werden, sollten Prüfungen pandemiebedingt ausfallen müssen. Das Abitur 2021 brauche die volle Anerkennung und Wertschätzung.

GEW MV gegen pauschales „Notabitur“

Differenzierter sieht dies die GEW in MV: Wenn es in den kommenden Tagen bzw. Wochen einen harten Lockdown geben sollte, müssten Prüfungen natürlich „nach hinten verschoben oder ganz ausgesetzt“ werden. Das sei entscheidend für die Gesundheit der Lehrer und Schüler, betont Michaela Skott, Sprecherin der GEW in MV.

Laufe der Schulbetrieb wie bislang weiter, müssten neben den bisherigen Hygienevorschriften auch Selbsttests aller an Prüfungen Beteiligten Pflicht werden. „Ohne negativen Selbsttest keine Prüfungen“, fordert Pressereferentin Skott. Offen sei zudem die Frage, wie mit positiv getesteten Schülern und Schulklassen in Quarantäne umgegangen werden soll. Hier seien landesweit einheitliche Regelungen nötig.

Landeselternrat für sichere Prüfungen

Gesundheitliche Unversehrtheit sei natürlich das oberste Gebot, stellt Kay Czerwinski, Chef des Landeselternrates Mecklenburg-Vorpommern, klar. Aber: Es müsse alles daran gesetzt werden, den Abiturienten „sichere Prüfungen zu ermöglichen – mit Abständen, großen Räumen, Luftreinigungsanlagen“. Der Jahrgang 2021 dürfe kein minderwertiges Abitur ablegen.

Bildungsministerin Martin: Schüler nicht verunsichern

Ein „Notabitur“ wäre zum Nachteil der Schüler, meint auch Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). „Wir sollten jetzt dafür sorgen, dass die Abiturienten sich bestmöglich auf ihre Prüfungen vorbereiten können und sie nicht mit solch einer am Ostermontag losgetretenen Diskussion unnötig verunsichern.“

Die Abiturienten steckten mitten in den Prüfungsvorbereitungen, hatten ihren letzten Schultag bereits vor den Osterferien. „Nun folgen nur noch individuelle Konsultationen mit den Lehrkräften zur gezielten Vorbereitung, dann werden ab dem 23. April die Prüfungen unter strengen Hygienevorschriften beginnen.“ Das werde verantwortungsvoll und engagiert in den Schulen vorbereitet.

Landesschülerrat MV: Vorschlag kommt zur falschen Zeit

Auch die Schüler in MV sehen den Vorschlag der GEW-Bundesvorsitzenden Tepe kritisch: „Die Abiturienten stecken schon mitten in den Prüfungsvorbereitungen“, kritisiert Anton Fischer, Chef des Landesschülerrats Mecklenburg-Vorpommern. Auch viele Termine für mündliche Prüfungen stünden bereits fest. Der Vorstoß komme eindeutig „zum falschen Zeitpunkt“.

Die Abi-Prüfungen in MV sollten eigentlich am 13. April mit dem Fach Biologie starten, doch das Kultusministerium hatte den Start wegen Corona auf den 23. April verschoben. An diesem Tag wird Englisch geprüft, am 26. April dann unter anderem Latein, Schwedisch, Polnisch, Ernährungslehre, Gesundheit, Elektro- und Datenverarbeitungstechnik, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie Wirtschaftsinformatik. Am 12. Mai stehen die letzten schriftlichen Abi-Prüfungen in MV an, am 11. Juni die letzten mündlichen.

