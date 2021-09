Schwerin

Als Hallensprecher Tobias Blanck die Spielerin mit der Nummer 10 in die Schweriner Palmberg-Arena rief und der Jubel aufbrandete, waren Trommelfelle in Gefahr. Der Empfang, den mehr als 1000 Zuschauer einer der erfolgreichsten Spielerinnen in der Vereinsgeschichte des SSC Palmberg Schwerin bereiteten, war ohrenbetäubend, herzlich – einfach überragend. Aber zuallererst war er verdient. Denn Denise Hanke – von allen „Nisi“ genannt – war, ist und bleibt eine Ikone des Volleyball-Rekordmeisters.

Fast 400 Spiele für den SSC Palmberg Schwerin, 245 Spiele für die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft, sechs Meistertitel, drei Pokalsiege, drei Supercup-Erfolge, zweimal wertvollste Spielerin der Liga, einmal Vize-Europameisterin und unzählige weitere nationale und internationale Erfolge: Denise Hanke ist eine Institution im deutschen Volleyball.

Am Sonnabend bekam die 32-Jährige ihr Abschiedsspiel, auf das sie wegen Corona mehr als anderthalb Jahre hatte warten müssen. „Die Vorfreude war riesig. Das ist für mich sehr emotional“, sagte die Zuspielerin, die sich ehemalige Weggefährtinnen in ihr Team „Hanke und Friends“ eingeladen hatte.

Hankes Team heizte SSC-Bundesliga-Mannschaft ein

„Das ist für mich ganz komisch: Ich will immer erfolgreich Volleyball spielen. Und jetzt heißt es plötzlich, ich soll Spaß haben“, meinte Jenifer Janiska, die von Hanke eingeladen worden war. Ehrensache, dass die ehemalige Schwerinerin, die den Fans noch unter ihrem Mädchennamen Geerties bekannt ist und jetzt für den SSC-Ligarivalen Dresdner SC auf Punktejagd geht, kam. „Wir kennen uns schon so lange und haben so viele gemeinsam erlebt“, schwärmte Janiska.

Hankes langjähriger Coach in Verein und Nationalmannschaft, Felix Koslowski meinte, seine mittlerweile 32-jährige Spielerin habe in der vergangenen Woche nur geblufft. Sie sei gar nicht im Dänemark-Urlaub gewesen, sondern im Höhentrainingslager. Sie hat alles gegeben, um beim Abschiedsspiel in Top-Form zu glänzen, erklärte Koslowski dem Publikum. So muss es gewesen sein, denn das Team „Hanke und Friends“, dass auf die SSC-Bundesliga-Mannschaft traf, war heiß und heizte den Profis mächtig ein.

Wie sollte es anders sein: den ersten Punkt des Gala-Abends machte Hanke selbst. Die etwas älteren Damen im Hanke-Ensemble – mit der Erfahrung aus insgesamt mehr als tausend Länderspielen und „Frischzellen-Unterstützung“ der Nationalspielerinnen Janiska und Anna Pogany sowie Anne Buijs aus den Niederlanden – machten dem Profi-Team des SSC ganz schön Druck.

Unterstützung und Grüße aus aller Welt

Da waren Jobs in Gefahr, denn Koslowski, der die ehemaligen Schwerinerinnen betreute, hatte seinen beiden Assistenten, die die Profis coachten, angekündigt, sie müssten sich nach neuer Arbeit umschauen, wenn sie verlieren würden. Die Job-Gefahr wurde größer, als – der dritte Satz war im Gange – mit der US-Amerikanerin McKenzie Adams ein weiterer Star- und Überraschungs-Gast zum Hanke-Team stieß.

Adams, von 2018 bis 2020 Hankes Weggefährtin beim SSC, hatte in diesem Jahr mit den Italienerinnen aus Conegliano die Volleyball-Champions-League gewonnen. Die 29-jährige Weltklasse-Angreiferin, die jetzt für Eczacibasi Istanbul spielt, durfte aber nur moralische Unterstützung geben. Ihrem Klub war die Verletzungsgefahr wohl zu groß.

Das Show-Match, dass mit rassigen Ballwechseln, Hammer-Aufschlägen und Spitzen-Blockabwehren begeisterte, endete sportlich versöhnlich und hoch emotional. Greta Szakmáry, Lauren Barfield und Beta Dumancic, die nicht kommen konnten, schickten Video-Botschaften aus Ungarn, den USA und Kroatien – mit vielen Küsse und den besten Wünsche für Hankes Zukunft – alles Gänsehaut-Momente.

Zur Galerie Am Sonnabend wurde Ausnahme-Volleyballerin Denise Hanke vom SSC Palmberg Schwerin mit einem Abschiedsspiel für ihrer herausragende Karriere geehrt. Mehr als 1000 Fans und Wegbegleiterinnen kamen. Die Bilder des emotionalen Abends und ein Rückblick auf ihre aktive Zeit.

Hanke: „Ich habe meine Karriere nie geplant“

Die 20 Euro, die der SSC für das erste Spiel vor Zuschauern nach fast einem Jahr verlangt hatte, waren gut angelegt. Die Stimmung – grandios. Immer wieder hallten „Denise-Hanke“-Sprechchöre durch die Arena. Am Ende zogen sich die SSC-Reservistinnen, die sich in guter Kondition präsentierten, hervorragend aus der Affäre: Hanke und ihre Freundinnen erkämpften nach zwei Satzverlusten zu Beginn noch ein 2:2 (18:25, 18:25, 25:18, 15:10). Nach der Show ging es zur gemeinsamen Party aller aktuellen und früheren Spielerinnen.

Die Volleyball-Legende – hammerharte Aufschläge waren eines ihrer Markenzeichen – wird sich vor dem Abschiedsspiel ganz sicher auch an den Tag erinnert haben, an dem ihre lange und von Titel- und Pokalsiegen geprägte Karriere begonnen hatte: Es sei ein alles andere als verheißungsvoller Moment gewesen als sie zur Jahrtausendwende zum ersten Mal mit Volleyball in Berührung kam, hatte die Berlinerin mal erzählt: „Als ich zum Kiddie-Training geschickt wurde, ging es eigentlich nur um eine sinnvolle Freizeit. Ich hatte nie den Kindheitstraum, Nationalspielerin zu werden. Und dann konnte ich das gut, und es haben mich immer wieder Leute in die richtige Richtung geschoben. Ich habe meine Karriere nie so geplant, vieles kam schicksalsmäßig, ist mir praktisch vor die Füße gefallen. Ich musste es nur aufheben und machen.“

Von Spitzen-Volleyballerin zu Gesundheitsmanagerin

2007 entschied sich die damals knapp 18-jährige Spielerin von VCO Berlin zum SSC zu wechseln. Nach nur einem Jahr wurde die Linkshänderin Stamm-Zuspielerin. 2009 kam der erste Meistertitel, 2011 der nächste, dann das Doppel-Double Meister und Pokalsieger 2012 und 2013, Champions League-Spiele, die EM 2013... „Das waren überragende Jahre, da hat man die Siege noch mit Unbekümmertheit gerockt“, erinnert sich Hanke.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Stationen in der Türkei und in Polen kehrte sie zum SSC zurück, hamsterte weiter sportliche Erfolge wie am Fließband und blieb bis sie den Ballsport für die berufliche Karriere aufgab. Eine Führungskraft ist die Ex-SSC-Kapitänin geblieben: Seit August 2019 ist sie im betrieblichen Gesundheitsmanagement eines Schweriner Krankenhauses eingespannt.

Ob Felix Koslowski sie noch mal anrufen dürfe, wenn er Verstärkung brauche, fragte Tobi Blank. Hanke lachte: „Meine Nummer hat er. In jedem Fall bekommt er einen Tipp von mir“, antwortete sie salomonisch.

Von Christian Lüsch