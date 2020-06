Kostenlos bis 08:00 Uhr Abschluss trotz Pandemie: Was sind die Zeugnisse in MV in Corona-Zeiten wert?

Lange Zeit kein Präsenzunterricht, dafür Prüfungsvorbereitungen zu Hause: Unter den Schülern der Abschlussklassen 2020 macht sich Unsicherheit breit, ob das Zeugnis zu Corona-Zeiten weniger wert ist. Die Unis in MV, der Landesschülerrat und die IHK zu Rostock nehmen die Sorgen.