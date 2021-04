Rostock

Die Prüfungen für den Schulabschluss stehen in MV an. Sowohl die Prüfungen für die Mittlere Reife, als auch die Abiturprüfungen werden in der kommenden Woche abgelegt. Es ist der zweite Jahrgang, der unter Corona-Bedingungen die Prüfungen ablegt.

Doch wie werden die Prüfungen unter Corona-Bedingungen ablaufen und was gilt es für die Schülerinnen und Schüler zu beachten? Wir haben beim Bildungsministerium MV nachgefragt.

Werden die Abschlussprüfungen online durchgeführt?

Nein, die Schulabschlussprüfungen finden auch im Lockdown vor Ort in den Schulen statt. Allerdings gelten einige Auflagen für die Prüfungen.

Müssen während der Prüfungen Masken getragen werden?

Ja, heißt es aus dem Bildungsministerium. Während der gesamten Prüfungszeit sowie beim Betreten des Schulgebäudes muss eine Mund-und Nasenbedeckung getragen werden. Allerdings muss es keine FFP-2-Maske sein – auch die OP-Masken gelten als Schutz. Wenn die Schülerinnen und Schüler während der Prüfung etwas Essen oder Trinken möchten, können sie die Maske dafür abnehmen.

Ist ein Corona-Test vor der Prüfung verpflichtend?

Die Schülerinnen und Schüler können vor der Prüfung einen Corona-Test machen, allerdings ist es nicht zwingend erforderlich. Die Schulen können aber weiterhin zwei Mal in der Woche einen Schnelltest anbieten.

Eine Pflicht für die Prüflinge wird es aller Vorraussicht auch in Zukunft nicht geben, wenn auf Bundesebene das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft tritt, teilt ein Sprecher des Bildungsministeriums mit. Denn in dem Gesetz gelte die Testpflicht nur vor dem Unterricht, nicht aber vor Prüfungen.

Gibt es Änderungen im Ablauf der Abiturprüfungen?

Die Schülerinnen und Schüler erhalten für die schriftlichen Abiturprüfungen 30 Minuten mehr Zeit, heißt es aus dem Bildungsministerium. Außerdem wurde bereits vor einiger Zeit der Aufgabenpool geändert, um den Schülerinnen und Schülern entgegen zu kommen. Auch der Prüfungszeiten wurden vorab nach hinten verschoben, damit die Prüflinge mehr Zeit für die Vorbereitungen haben. Weitere Änderungen, beispielsweise dass nicht alle Prüflinge gleichzeitig den Raum verlassen, ist eine schulinterne Regelung, sagte der Pressesprecher weiter.

Wann werden die Prüfungen für die mittlere Reife abgelegt?

Die erste Prüfung findet am 28. April statt. Dann werden die Deutschkenntnisse abgefragt. Weiter geht es am 30. April mit der Prüfung der ersten Fremdsprache, in den meisten Fällen englisch. Die Mathematikprüfung wird am 3. Mai abgelegt.

Wann werden die Abiturprüfungen geschrieben?

Am 23. April beginnt die Abiturprüfungsphase mit der Englischprüfung. Am 26. April werden viele Fachspezifische Prüfungen abgelegt, beispielsweise Bau- oder Elektrotechnik, Medientechnik, Betriebswirtschaftslehre oder Latein. Einen Tag später finden Prüfungen in den Fächern Musik, Sport und Niederdeutsch statt.

Die Französischprüfung wird am 28. April abgelegt, Informatik einen Tag später. Deutsch ist dann am 30. April dran. Die Mathematikprüfung findet am 4. Mai statt. Chemie-, Biologie- und Physikprüfungen werden vom 6. – 8. Mai geschrieben, Geschichte am 10. Mai. Weitere Termine für Prüfungen in speziellen Fachrichtungen können auf dem Bildungsserver MV abgerufen werden.

Von Stefanie Ploch