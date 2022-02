Abseilaktion an der A 20 bei Tribsees: Kreativer Protest gegen lasche Umwelt- und Klimapolitik

Langsdorf

Über den Feldern an der A-20-Brücke zwischen Langsdorf und Breesen dampft Nebelsuppe. Auch mittags. Aus den Boxen, die sich die 30 Teilnehmer der Aktionsgruppe Bahnhof Tribsees zur Autobahn mitgebracht haben, grölt Rio Reiser seine Ton-Steine-Scherben-Proteste der 80er. Die Musik des Politevents geht von der Protestkultband über Queen (Bicycle) bis zur Revolte Springen („Hinter den Barrikaden“). Jan Böhmermann singt: „Warum parkt der Q7 mit Warnblinklicht auf’m Fahrradstreifen? Warum bekommen deutsche Yuppies beim Porsche-Fahr’n ’nen steifen (Hals)“.

Über der Szenerie mit 30 Aktivisten, 10 Journalisten, fünf Polizisten summt es, als wäre ein Bienenschwarm im Anmarsch. TV-Drohne. Das klingt vielversprechend in der Meckelbörgischen Pampa. Jede Revolution fängt klein an. Hier könnte doch ein Hauch von Politzoff in der Luft liegen.

„Hier gab es mal einen Bahnhof. Jetzt ist hier eine Autobahn“

Da sagt Noa (25) die Regeln an. Alle „Veranstaltungsteilnehmer“ haben eine FFP2-Maske zu tragen. Abstand, klar – Einmeterfuffzich zum nächsten „Veranstaltungsteilnehmer“. Noa, Grundschullehrerin aus Greifswald, leitet den Protest. Schöne Augen. Maske. Nachname? Nein! Marc (34) trägt Rettungsring um den Hals. Das hilft sehr, wenn man über die Mittelplanke klettert und einen Leitpfosten abbricht. Hilflos steht er da und fragt eine Polizistin: „Wo soll ich das Ding hinlegen? War aus Versehen.“

Neben ihm spielen welche Frisbee, einer kullert mit dem Longboard über den Asphalt, eine mit Roller. Drei Frauen schreiben mit Sprühkreide (geht wieder ab) Proteste an die Brückenpfeiler. Autobahn als Spielplatz mit Politambiente.

Das mag man putzig finden, wenn man in Zeiten von Scherben, Gorleben, Hafenstraße journalistisch sozialisiert wurde. Hier gibt’s keine Molotow-Cocktails. Hier gibt’s noch nicht mal Zigaretten. Hier geht’s um die Sache. Noa sagt: „Wir möchten erreichen, dass sich die Menschen mit der Verkehrswende auseinandersetzen. Hier ist es so gut wie unmöglich, mit öffentlichem Nahverkehr unterwegs zu sein. Wir selbst hätten nicht die Möglichkeit gehabt, so anzureisen.“ So kamen sie mit T4, Sprinter, lustigen Kopfbedeckungen aus Greifswald und die Polizisten grinsten.

Marc (34) aus Greifswald gehört zu Bündnis 90/Die Grünen in Greifswald und zur Protestaktionsgruppe Letzte Generation, die an der A 20 den Protest Aktionsgruppe Bahnhof Tribsees organisiert. Quelle: Martin Börner

Im November 2020 hatten die Klimaaktivisten schon mal versucht, an der A 20 zu demonstrieren. Damals musste die Polizei die Aktion stoppen. Jetzt ist alles ordnungsgemäß angemeldet. Beamte sorgen für eine ebenso ordnungsgemäße Rettungsgasse wie Abläufe. Die A 20 zwischen Bad Sülze und Tribsees ist von elf bis 14 Uhr gesperrt. Und alle sind lieb.

Fabian (24/l.), Student aus Greifswald, seilt sich ab, Emma (25) und Eli (20/r.) gehören zum Sicherungsteam der Abseilaktion. Quelle: Martin Börner

Aber warum hier? Noa sagt: „Weil hier mal ein Bahnhof gewesen ist.“ Die Gruppe fordert den Bahnhof Tribsees zurück. Wäre mal ein Anfang. Wie gesagt, jede Revolution hat klein angefangen.

Aktivisten seilen sich von Brücke ab

Da beginnt Fabian (24), sich von der Brücke abzuseilen. Der Mann kann das. Der gibt als Beruf Student und Aktivist an. Als solcher müsse man klettern und abseilen draufhaben. Alles save also. Das Plakat „Hier könnte ein Bahnhof sein. Nachhaltige Mobilität für MV“ hält er drei Meter über dem Asphalt fest und baumelt ’ne Stunde rum. Andere Forderungen werden am Blitzer festgeleint. Das hat Witz!

Dieser vorbildliche, fast schon Streberprotest hat einen weiteren Grund. Im Dannenroeder Forst gab es ähnliche Abseilaktionen, die strafrechtlich verfolgt werden. „Wir wollen zeigen, dass solche Aktionen rechtens sind“, sagt Noa. Die Leute würden zu Unrecht vor Gericht stehen.

Bildergalerie vom Klimaprotest an der Autobahn

Zur Galerie In der Nähe der Anschlussstelle Tribsees protestierte das Kunstkollektiv „Bahnhof Tribsees“ aus Vorpommern gegen eine autofokussierte Verkehrspolitik und damit gegen den Ausbau von Autobahnen.

Nach drei Stunden ist der Spaß vorbei. Eine Polizistin sagt: „Das ging sehr gesittet ab.“ Etwas Kreide an der Brücke und ein kaputter Leitpfahl. Nun ja. Fröhlich, friedlich – inhaltlich. Hat irgendwie mehr Relevanz als Randale.

Von Michael Meyer