Angenommen, nur mal angenommen, die Wählerinnen und Wähler in Mecklenburg-Vorpommern zieht es mit ihren Stimmen noch mehr zur SPD und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (47), als Umfragen es bisher spiegeln. Angenommen, neben den vielen Kleinparteien kommen auch FDP und Grüne nicht über die Fünf-Prozent-Hürde, die für den Einzug in den Landtag Voraussetzung ist. Dann rückte die Alleinherrschaft der SPD, erstmals in der Geschichte des Landes, für Schwesig und Co. in greifbare Nähe. Eine rein rechnerische Formel – mit der sich Politikwissenschaftler an der Universität aber durchaus beschäftigen.

Politologe: 42 Prozent „scheinen nicht utopisch“

Wäre es möglich, dass die SPD nach dem 26. September allein die Regierung in MV stellt? Prof. Wolfgang Muno und seine Kollegen vom Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften in Rostock haben dies mit einem selbst erstellten Mandatsrechner durchgespielt. Ergebnis: Sollte die SPD noch zulegen, Grüne und FDP jeweils unter fünf Prozent landen – „dann könnten 42 Prozent für die SPD bereits für eine sehr knappe absolute Mehrheit reichen“, so Muno. Das sei vielleicht nicht realistisch – „aber es scheint nicht utopisch“, so Muno.

Dann könnte die SPD 36 der 71 Mandate erreichen, somit erstmals in der Geschichte MVs eine Partei allein die Regierung stellen. Dabei spielten dann wohl auch keine Überhang- oder Ausgleichsmandate eine Rolle, die es dann geben könnte, wenn eine Partei zum Beispiel viele Wahlkreise (Erststimmen), aber insgesamt weniger Zweitstimmen holt. Über 40 Prozent kam die SPD bisher nur einmal seit 1990: 2002 mit Spitzenkandidat Harald Ringstorff. Die CDU erreichte Anfang der 1990er rund 38 Prozent.

Berechnung „wie in einem Seminar“

Basis für das Modell einer rechnerischen SPD-Alleinherrschaft sei das Berechnungsverfahren für die Sitzverteilung nach Hare/Niemeyer, das auch für den Bundestag angewandt wird, erklärt Munos Kollege Dr. Jan Müller. Es habe sie einfach interessiert, was am Wahltag passieren müsste, damit die SPD allein regieren könnte. „Wie in einem Seminar“, so Müller. Quasi unter Laborbedingungen.

Inspiriert sind die Politikwissenschaftler dabei von einer jüngsten Umfrage. Die Meinungsforscher von Infratest Dimap sahen die SPD in MV vergangene Woche bei 40 Prozent. Weitere Parteien: CDU und AfD 15, Linke 10, Grüne 6 und FDP 5 Prozent. Bei einer Fehlertoleranz von zwei Prozentpunkten wäre es also durchaus denkbar, dass FDP und Grüne nicht in den Landtag einziehen. „Wie schnell das passieren kann, haben wir 2016 bei den Grünen gesehen“, so Müller.

71 Mandate werden auf die jeweiligen Parteien im Landtag verteilt

Bei einem Wahlausgang wie in der Infratest-Umfrage kämen sechs Parteien in den Landtag. Dann wäre die Sitzverteilung etwa wie folgt: SPD 31, CDU und AfD je 11/12, Linke 7/8, Grüne 4, FDP 3/4. Entscheidend wären die Stellen nach dem Komma im Wahlergebnis. Fällt aber die Zahl der Parteien im Landtag geringer aus, werden die 71 Sitze auf diese verteilt.

Reaktionen der Parteien: von Zweifel bis Zuspitzung

Die Reaktionen zur Modellrechnung der Rostocker Politikwissenschaftler sind verschieden. „Von der absoluten Mehrheit sind wir weit entfernt“, erklärt Manuela Schwesig. „Niemand sollte glauben, dass die Wahl schon entschieden ist. Jede Stimme zählt.“ Die SPD wolle wieder stärkste Kraft werden und Verantwortung in MV übernehmen.

Horrorvorstellungen wäre die Rechnung für andere Parteien. „Ich hielte das für eine verheerende Konstellation“, erklärt Leif-Erik Holm (AfD). „Die SPD regiert MV doch seit 23 Jahren in Grund und Boden.“

„Solche Gedankenspiele sind mit Sicherheit für die Politikwissenschaft interessant, wir werden im Wahlkampf aber mit dem Hier und Jetzt konfrontiert“, so Linken-Landeschef Torsten Koplin. Die SPD sei 20 Jahre am Rude und trage Verantwortung „für die Zustände im Bildungsbereich oder bei Niedriglöhnen“. Michael Sack (CDU) erklärt: „Wir kämpfen gegen rot-rot-grüne Mehrheiten und für eine Politik der Mitte – die gibt’s nur mit der CDU.“

Natürlich könne es auch anders kommen, räumen die Wissenschaftler ein. Oftmals haben sich Umfragen im Nachgang als weit von der Realität an der Wahlurne herausgestellt. Wie die politische Stimmung im Land unmittelbar vor der Landtagswahl am Sonntag ist, wird eine neue Umfrage am Donnerstag zeigen. Das ZDF will dann noch einmal Ergebnisse veröffentlichen.

