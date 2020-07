Abstandsregeln und Maskenpflicht in MV: So funktionieren Ferienjobs in Corona-Zeiten

Rostock

Die Terrasse aufbauen, Blumen hinaustragen, Speisekarten verteilen, Getränke zum Tisch bringen, aufräumen: Das alles gehört aktuell zu den Aufgaben von Josefin Schuldt. Die Gymnasiastin nutzt die schulfreie Zeit, um sich mit einem Ferienjob als Servicekraft im Restaurant „Vielmeer“ in Kühlungsborn etwas dazuzuverdienen. Die 18-Jährige betont, dass ihr der Job Spaß macht – trotz geänderter Rahmenbedingungen. „Mit Gesichtsmaske im Sommer zu arbeiten, ist sehr anstrengend, vor allem, weil ich Asthma habe“, sagt sie. Angst, sich mit Corona anzustecken, hat sie aber nicht. „Die Gäste halten Abstand“, erklärt sie.

Ihr Chef, Restaurantleiter Peter Weide, ist froh, dass auch in dieser Saison trotz strenger Hygiene- und Abstandsregelungen wieder Ferienjobber aushelfen. „Sie sind gerade im Sommer sehr wichtig für uns“, sagt er. „Doch in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders.“ Die Kühlungsborner Schüler seien auch in dieser Saison einsatzbereit, jedoch habe es weniger Bewerbungen gegeben. „Sonst haben wir auch immer Aushilfen aus anderen Bundesländern, die mit ihren Eltern den Urlaub hier verbringen und dann mal eine oder zwei Wochen arbeiten wollen“, sagt Weide. „Das hatten wir in diesem Jahr gar nicht.“ Etwa zehn Schüleraushilfen beschäftigt der Restaurantleiter derzeit. „Wer uns spontan noch unterstützen will, kann sich gern melden“, sagt Weide. „Wir haben gut zu tun. Zum Glück. Nach der Pause gilt es ja, einiges wieder aufzuholen.“

Arbeitszeit ausgeweitet

Ferienjobs zählen nach Angaben der Deutsche Rentenversicherung zu den kurzfristigen Beschäftigungen. Im Normalfall sind das Jobs, die im laufenden Jahr nicht mehr als 70 Arbeitstage oder drei Monate am Stück dauern. Um dem Problem der fehlenden Arbeitnehmer aufgrund der Corona-Pandemie entgegenzuwirken, wurden die Zeitgrenzen für kurzfristige Minijobs nun von drei auf fünf Monate beziehungsweise von 70 auf 115 Arbeitstage angehoben. Diese Regelung gilt übergangsweise für die Zeit vom 1. März bis 31. Oktober und ermöglicht den Arbeitgebern einen längeren Einsatz der noch zur Verfügung stehenden Saisonarbeitnehmer.

Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbe ( Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern, begrüßt diese Regelung. „Das macht den Job nicht unattraktiv“, sagt er. „Ich denke, wir werden noch einen schönen Sommer bekommen, und da ist es auch für die Gastronomen schön, ihre Aushilfen länger einsetzen zu können.“

Viele sind zurückhaltend

Alle Branchen befänden sich in diesem Sommer in einem Ausnahmezustand. „Viele warten erst einmal ab, wie sich alles entwickelt – das merken wir auch bei den Ausbildungsplätzen“, sagt der Gastronom.

Da in diesem Jahr viele Schülerpraktika ausgefallen seien, fehle es zudem an Nachwuchs. „Wenn Schüler Spaß an der Arbeit haben, können wir ihnen normalerweise gezielt Perspektiven anbieten. Das ging in diesem Jahr nicht“, so Schwarz. Doch auch viele Arbeitgeber seien vorsichtig. „Jeder, der das Restaurant betritt, muss registriert werden. Es gibt viele Auflagen“, sagt der Präsident. „Es gibt Kollegen, die bei den kurzfristig Beschäftigten zögern.“

Der Präsident betont, dass jeder, der einen Ferienjob sucht, noch fündig werden kann. „Wenn ein Unternehmen keine Aushilfen mehr annimmt, sollte man sich nicht entmutigen lassen und woanders fragen.“

Ferienjob statt „Work and Travel“

Das Ostsee-Feriencamp Graal-Müritz allerdings hat derzeit alle Ferienjobs – im Eiscafé, an der Rezeption oder für die Platzpflege – besetzt. „In diesem Jahr war es relativ einfach, Ferienjobber aus ganz Deutschland zu gewinnen“, meint Leiter Oliver Behrens. „Es sind viele Schüler und Studenten, die normalerweise zum Beispiel ein ,Work and Travel’ im Ausland gemacht hätten, sich nun aber was in Deutschland suchen.“ Für Aushilfen von außerhalb habe das Feriencamp Unterkünfte. „Ferienjobber sind für uns sehr wichtig. Sie decken den extremen Überhang in den zwei Sommermonaten ab.“

Lena Micke (16) aus Baruth in Brandenburg macht gerade im Grönfingers Gartenfachmarkt in Rostock ihren Ferienjob. Quelle: Frank Söllner

Auch Lena Micke aus Baruth in Brandenburg nutzt den MV-Urlaub für einen Ferienjob – bei Grönfingers. „Ich bin gerade bei meiner Oma zu Besuch und kann meinen Urlaub noch mit etwas Nützlichem verbinden“, sagt sie. „Ich bin hier im Lager beschäftigt und am meisten Spaß macht es, die Tische mit frischen blühenden Blumen aufzufüllen.“ Vor einer Corona-Ansteckung hat auch sie keine Angst – alle halten sich an die Corona Regeln.

Von Katharina Ahlers