„Abwrack-Prämie“ und Staatsaufträge: So soll der Bund die Werften in MV retten

Der Tourismus im Land darf langsam hochfahren, doch für den zweiten großen Wirtschaftszweig in MV sieht es nach wie vor bedrohlich aus: Auf den meisten Werften im Land stehen die Arbeiten weiterhin still. Nun soll der Bund die Schiffbaubetriebe retten – mit Staatsaufträgen und einer „Abwrack-Prämie“ für Neubauten. Das jedenfalls fordern die Wirtschaftsminister der fünf deutschen Küstenländer. Auf den Werften lösen die Pläne jedoch gemischte Reaktionen aus.

Staat soll „nationale Flotte“ erneuern

Die Werften in Deutschland treffe die Corona-Pandemie besonders hart, schreiben Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) und seine Amtskollegen aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Hamburg in einer gemeinsamen Resolution an die Bundesregierung. 100 000 Arbeitsplätze in den Nordländern sind in Gefahr. Glawe: „Die maritime Wirtschaft ist nicht nur für Mecklenburg-Vorpommern ein Wirtschaftsfaktor mit enormer Ausstrahlungskraft.“

Deshalb soll Berlin nun den Werften helfen – mit Aufträgen des Staates: Der Bund soll Mittel für den Bau neuer Forschungsschiffe, wie der seit Jahren geplanten „Polarstern 2“, für neue Korvetten und Tanker für die Deutsche Marine, für neue Einsatzboote für Polizei und Zoll bereitstellen. Seit Jahren würde über die Modernisierung der „nationalen Flotte“ debattiert, nun sei sie nötig. „Die Neubauten müssen dann vorrangig auch an deutsche Werften vergeben werden“, heißt es aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium.

Abwrack-Prämie für Reeder?

Und was in der Autobranche bestens funktioniert hat, soll auch die Schiffbauer retten: Die Nord-Wirtschaftsminister bringen eine Art europaweite „Abwrack-Prämie“ für Reedereien ins Gespräch. Der Grundgedanke: Reedereien lassen ihre alten mit Schweröl oder Diesel betriebenen Schiffe verschrotten – und erhalten für den Neubau eines umweltfreundlicheren Schiffes auf einer Werft in Europa Fördermittel.

Werften : Endlich handeln!

Vor allem die Staatsaufträge sind für die Werften im Nordosten interessant: „Wenn der Staat uns helfen will, müssen die Aufträge schnell kommen und unbürokratisch an die deutschen Werften vergeben werden“, sagt Christian Schmoll, Geschäftsführer der Rostocker Werft Tamsen Maritim. Die Marine beispielsweise benötige dringend neue Tankschiffe. „Die bisherigen sind schon 40 Jahre alt.“

Tamsen Maritim arbeitet bereits für den Staat, ebenso wie die Lürssen-Gruppe in Wolgast. Die Meyer-Gruppe aus Papenburg – zu ihr gehört die Neptun Werft in Rostock – begrüßt ebenfalls die Forderung der Minister: „Natürlich hilft es der maritimen Industrie, wenn der Staat Aufträge bei deutschen Werften platziert“, so Sprecher Peter Hackmann. Auch eine Abwrack-Prämie sei interessant: „Aber Bedingung muss dann sein, dass die Neubauten auch sicher in Europa gebaut werden.“

Die MV Werften in Wismar verweisen auf ihre Schwester-Werft in Bremen, die Lloyd Werft. Die hatte sich beispielsweise um den Bau der neuen „Polarstern“ beworben. Für Wismar, Rostock und Stralsund hingegen seien Fördermitteln für neue Technologien interessanter: Die Werft plant weiter an der Universal-Klasse, die neue Maßstäbe in Sachen Umweltfreundlichkeit setzen soll.

Von Andreas Meyer