Rostock

Am Landgericht Rostock begann am Freitag der Prozess gegen vier Männer wegen gewerbsmäßigen Internet-Betrugs. Die 30 bis 43 Jahre alten Angeklagten sollen über verschiedene Webseiten kostenlos erhältliche Programme zum Download angeboten haben. Nutzer, die etwa die beliebte überall umsonst erhältliche Bürosoftware „Open Office“ herunterluden, mussten sich registrieren und wurden anschließend zur Kasse gebeten. Die Justiz spricht von „Abo-Fallen“.

Weil die Information, dass es sich um ein kostenpflichtiges Angebot handelt, auf den Seiten nur schwer zu erkennen war, geht die Staatsanwaltschaft von einer Täuschungsabsicht und damit Betrug aus. Den Angeklagten wird außerdem vorgeworfen, die Einnahmen von mehr als einer Million Euro nicht versteuert zu haben. Einer der Männer erschien nicht zum Prozessauftakt, weshalb die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragen will.

Rüde Methoden und Drohungen

178 000 ahnungslose Internetnutzer fielen von 2010 bis 2012 auf die Masche rein. Mit rüden Methoden und Drohungen wurden sie anschließend aufgefordert, 76 bis 192 Euro für ein- bis zweijährige Abos zu zahlen. Für das Inkasso war ein mitangeklagter Rechtsanwalt zuständig. Wer nicht zahlte, hatte trotz Drohungen nichts zu befürchten. Den angedrohten Gang zum Gericht scheuten die Tatverdächtigen, bei denen es sich laut Anklage um eine Bande handelte.

Alexander H. im Mai 2020 bei einer Demonstration von AfD-Mitgliedern auf dem Neuen Markt in Rostock Quelle: Endstation Rechts

Als deren Kopf gilt der Rostocker Alexander H.. Der 34-jährige Hauptangeklagte sitzt zurzeit wegen anderer Vergehen in Haft und wurde mit Fußfessel in den Saal geführt. Er verbüßt eine dreimonatige Haftstrafe wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole. Anschließend muss er eine weitere, viermonatige Strafe absitzen, wegen des „Beschimpfens von Bekenntnissen“. H., der eine feste Größe in der Rostocker Rechtsextremisten-Szene ist, bespuckte und zerriss öffentlich eine Koran-Ausgabe.

Kopf der „Rostocker Patrioten“

H. war nach Angaben von Oliver Kreuzfeld von „Endstation Rechts“ führender Kopf der „Rostocker Patrioten“. Die Rechtsextremisten organisierten ab 2015 Protestaktionen gegen ein Wohnheim mit unbegleiteten Flüchtlingen in Rostock-Groß Klein. In diesem Zusammenhang kam es zu der Koran-Schändung. Später trat H. im Umfeld der Rostocker AfD in Erscheinung, auf deren Demonstrationen er regelmäßig filmte. Die Verurteilung wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole durch das Amtsgericht Rostock erfolgte, weil H. in der Öffentlichkeit „Sieg Heil“ gerufen haben soll.

Laut Staatsanwaltschaft wurde Alexander H. schon einmal wegen Internetbetrugs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Während der laufenden Bewährungszeit soll er die weiteren Taten verübt haben, die Gegenstand des neuen Prozesses sind. Die 106-seitige Anklage gegen ihn und seine mutmaßlichen Komplizen ist bereits seit sechs Jahren fertig. Ein Vertreter der Anklagebehörde kritisierte am Rande des Prozessauftakts, dass es so lange zur Eröffnung des Hauptverfahrens gedauert hat.

Hausbesuche in den Abendstunden

Im Visier der Justiz steht der 34-Jährige, der seine Geschäfte zeitweise von Sievershagen und Kröpelin aus betrieb, schon lange. 2012 durchsuchten Ermittler Wohn- und Geschäftsräume, beschlagnahmten Computer, Datenträger und einen gebrauchten Mercedes ML AMG im Wert von 57 000 Euro. Insgesamt lag damals ein Pfändungsbeschluss über 220 000 Euro vor.

Um an das Geld seiner „Kunden“ zu kommen, die ahnungslos die Downloadseiten mit Namen wie „hypersoftware.de“ oder „downloadtransfer.de“ genutzt hatten, ging die Bande um H. wenig zimperlich vor. Internetblogs, die über das Treiben der „Abzockmafia“ berichteten, beschreiben Ankündigungen von „Hausbesuchen in den Abendstunden“, bei denen man sich ein Bild über deren Vermögensverhältnisse machen wolle. Diese Methode wurde vor einigen Jahren als „Moskau-Inkasso“ bekannt. Ein Blogger aus Köln, der ein Interview mit H. führte, wird in dem Prozess als Zeuge geführt.

Anwalt schlägt Deal vor

Die Verhandlung wird am 26. März mit dem Verlesen der Anklage fortgesetzt. Bislang hat das Gericht zwölf Verhandlungstage bis Anfang Juli angesetzt, es könnte sich aber noch länger hinziehen. Um das Verfahren abzukürzen, regte H.s Verteidiger Sven Rathjens ein „Verständigungsgespräch“, auch als Deal bekannt, an.

Von Gerald Kleine Wördemann