Acht Geheimtipps: Das sind die schönsten kleinen Badeseen in MV

Im Land der Seen bieten sich vielfältige Bademöglichkeiten fernab der Ostsee. Auf der Suche nach den etwas anderen Badestellen hat die OZ eine Auswahl an sieben Badeseen und einem Fluss zusammengestellt, die besonders idyllisch und abgelegen liegen oder mit dem gewissen Etwas Badelustige anlocken.

1. Tressower See

Der Tressower See ist ein 62 Hektar großer See direkt an der B 105 zwischen Wismar und Grevesmühlen. An der Südspitze des Sees finden sich ein kleiner Strand samt Badesteg, kinderfreundlicher Badestelle und Liegewiese. Der unbewachte See bietet seinen Besuchern so ein naturnahes Badeerlebnis abseits des Massentourismus. Auch Angler kommen hier auf ihre Kosten, denn der See gilt als hervorragendes Fischgebiet. Besonders häufig vertreten sind Hecht, Karpfen und Flussbarsche. Interessierte sollten sich aber ausreichend Verpflegung mitbringen, denn der See liegt zwar sehr idyllisch aber auch abgeschieden.

Schöne Badeseen in MV Quelle: Benjamin Barz

2. Freibad Kalkwerder, Schweriner See

20 Gehminuten vom Schweriner Schloss entfernt liegt das Freibad Kalkwerder. Es befindet sich direkt am Innensee, dem südlichen Teil des Schweriner Sees und bietet eine breite Palette an Freizeitaktivitäten rund ums Wasser: Der Schwimmbereich ist mit 50 Meter-Bahnen, Sprungbrett, Sprungturm und einem Wassertrampolin ausgestattet. Der Nichtschwimmerbereich mit Wasserrutsche ist von einem großzügigen Badesteg eingerahmt. Die Wasserrettung ist von acht bis 20 Uhr auf die Sicherheit der Badenden bedacht. Außerdem bietet das Freibad neben Liegewiese und Beachvolleyball-Feld auch Eis und Getränke. Sanitäre Anlagen und ausreichend Parkplätze sind ebenfalls vorhanden.

3. Karpfenteich in Groß Lüsewitz

Keine 20 Kilometer östlich von Rostock – direkt an der B 110 – liegt der Karpfenteich von Groß Lüsewitz, ein 8,5 Hektar großer See. Vom kostenlosen Parkplatz aus geht es über einen schattigen Weg in wenigen Minuten zur Badestelle. Diese bietet eine Liegewiese, einen kleinen Sandstrand und einen Badesteg. Ein Imbiss, ein Spielplatz und Toiletten runden das Angebot ab.

Bei Jung und Alt beliebt, der Groß Lüsewitzer Badesee. Quelle: Frank Söllner

4. Naturbad Teterow

Das Naturbad am Teterower See lädt seine Gäste mit kleinem Sandstrand, großzügiger Liegewiese und Wasserrutsche zum Badespaß ein. Von Mai bis September ist ein Rettungsschwimmer vor Ort. Außerdem werden auch Schwimmkurse angeboten. Auf zwei Stegen lässt sich das bunte Treiben im kühlen Nass wunderbar beobachten, die Sonne genießen oder die Angel auspacken. Zusätzlich gibt es eine Tischtennisplatte, ein Volleyballfeld und weitere Spiel- und Klettermöglichkeiten. In der Strandgaststätte „Bootsmann“ lässt es sich bei Kaffee und Kuchen auf der Seeterrasse gut aushalten. Von dort hat man einen wunderbaren Blick auf den Südzipfel des Teterower Sees. Für alle Ausflugslustigen lohnt sich eine Fahrt mit der „Regulus“ zur nahe gelegenen Burgwallinsel und dem dortigen Naturbadestrand.

5. Inselsee bei Güstrow

Südlich von Güstrow liegt der 4,6 Quadratkilometer große Inselsee. An seinem nördlichen Zipfel zwischen dem Hotel und Restaurant „Strandhaus“ und dem ehemaligen Atelier des Künstlers Ernst Barlach findet sich das Freibad. Der Eintritt ist kostenlos. Es ist mit einer weitläufigen Liegewiese, einem Bootssteg, Spiel- und Sportflächen ausgestattet und bietet mit dem kostenlosen Parkplatz, dem nahegelegenen Restaurant und seinen Sanitäranlagen alles für einen entspannten Tag am See. Zwischen Mai und September ist jeweils zwischen neun und 19 Uhr ein Rettungsschwimmer vor Ort, so dass auch für die nötige Sicherheit gesorgt ist. Wer Lust hat, kann auch mit Kutter, Segel- oder Ruderboot eine Fahrt über den See machen.

6. Eixener See

Im Dreieck zwischen Ribnitz-Damgarten, Stralsund und Tribsees liegt der gut fünf Hektar große Eixener See mitten im Grünen. Vom Parkplatz aus gelangt man über einen 200 Meter langen Sandweg zur Badestelle samt Steg am Ostufer des Sees. Auf der großen Liegewiese gibt es viel Platz für Sport und Spiel. Passend dazu gehört auch ein Beachvolleyball-Feld. An der Badestelle findet sich außerdem ein Grillplatz sowie ein Aussichtsturm, der einen weiten Blick über die umliegende Landschaft bis hin zum nahe gelegenen Mühlenberg mit einer Höhe von 27 Metern erlaubt.

Für Hundebesitzer gibt es am Eixener See sogar einen eigenen Badeabschnitt. Badegäste, die am liebsten gleich über Nacht oder ein ganzes Wochenende bleiben möchten, können an den dafür vorgesehenen Stellen und gegen eine kleine Gebühr auch vor Ort Zelten.

7. Kosenowsee

Der Kosenowsee liegt östlich der Kleinstadt Gützkow zwischen örtlichem Restaurant, Bootsverleih und Fußballplatz. Parkmöglichkeiten gibt es gleich in der Nähe des Bolzplatzes. Von dort sind es etwa 150 Meter Fußweg bis zur Badestelle am nordöstlichen Ufer des 16 Hektar großen Sees. Zur Badestelle gehören neben Steg und Liegewiese auch Toiletten. Ein Rettungsschwimmer ist aber nicht vor Ort.

Wer sich nach dem Sonnenbad ein wenig die Beine vertreten will, dem sei der Spaziergang um den See empfohlen. Im nahen griechischen Restaurant Athos lässt sich dann der Hunger nach einem Tag am See bei Salat, Fisch- und Grillspezialitäten sehr gut stillen.

Badestelle am Dreilindengrund mit Blick auf den Peenestrom und die Insel Usedom am gegenüberliegenden Ufer Quelle: Cornelia Meerkatz

8. Peenestrom Wolgast-Dreilindengrund

Nordöstlich von Wolgast findet sich die naturbelassene Badestelle Dreilindengrund direkt am Peenestrom. Es handelt sich hier also genau genommen, nicht um einen Badesee, sondern um eine Flussbadestelle. Ausgestattet ist der unbewachte Badeort mit Liegewiese, Beachvolleyballfeld und Lagerfeuerstelle. Das gegenüberliegende Ufer gehört schon zur Insel Usedom. Der Peenestrom trennt an dieser Stelle das Festland von der Insel. Nicht umsonst wird die nur zwei Kilometer entfernte Stadt Wolgast auch als „Tor zur Insel Usedom“ bezeichnet. Nicht weit ist es von hier auch bis zur Ostsee, so dass das Wasser in diesem Teil des Peenestroms einen leichten Salzgehalt hat.

Von Judith Kahle