Rostock

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sinkt weiter. Der Nordosten hatte am Montag eine Inzidenz von 8,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag berichtete. (Stand: 16.23 Uhr) Dieser Wert war noch einmal 5,8 Punkte niedriger als am Montag (14,5) vor einer Woche.

Am Montag wurden nur acht Fälle neu gemeldet, sieben weniger als am Montag (15) vergangener Woche. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten stieg auf 43 990. Als genesen gelten 42 370 Menschen. Aktuell sind 491 Menschen landesweit mit Corona infiziert.

Mit Stand Montag wurden 62 Corona-Patienten in Kliniken behandelt. 24 Patienten waren auf Intensivstationen. Am Montag wurden drei weitere Todesfall im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gemeldet. Die Zahl der Toten liegt damit bei 1129.

Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz hatten weiter der Kreis Vorpommern-Rügen mit 1,3 und die Stadt Schwerin mit 3,1. Die höchsten Werte wurden im Kreis Ludwigslust-Parchim (17,5) und Kreis Mecklenburgische Seenplatte (17,8) ermittelt.

Von OZ