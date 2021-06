Acht neue Corona-Fälle am Montag in MV: Landes-Inzidenz sinkt weiter

Rostock

Mecklenburg-Vorpommern kommt seinem Ziel, coronafrei zu werden, immer näher. Acht neue Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag gemeldet. Am Sonntag war es sogar nur ein neuer Fall. Die landesweite Inzidenz sinkt weiter: um 0,2 auf einen Wert 4,6.

Ein weiterer Mensch in MV ist an oder mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie steigt damit auf 1146.

Hier gab es am Montag die meisten neuen Infektionen

Die meisten neuen Infektionen (+3) sind am Montag im Landkreis Vorpommern-Rügen registriert worden. Jeweils zwei Fälle wurden in Vorpommern-Greifswald und der Hansestadt Rostock gemeldet. Ein Fall ist im Landkreis Ludwigslust-Parchim aufgetreten.

Die niedrigste Inzidenz in MV hat aktuell die Landeshauptstadt Schwerin. Dort liegt der Wert aktuell bei 1. Die höchste Inzidenz hingegen hat der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 10,9.

286 Menschen in MV sind aktuell mit Corona infiziert, 19 weniger als einen Tag zuvor. 36 (-7) von diesen liegen aktuell im Krankenhaus, 16 (-1) werden auf einer Intensivstation behandelt. 44074 Menschen im Land haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert. 42642 von diesen gelten mittlerweile als genesen.

So viele Menschen in MV sind schon geimpft

In MV sind nach Lagus-Angaben von Montag 796 437 Menschen mindestens einmal gegen das Corona-Virus geimpft, das entspricht einer Quote von 49,5 Prozent. 450 835 Menschen sind vollständig immunisiert – das entspricht einer Quote von 28 Prozent.

Von OZ