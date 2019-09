Rostock/Stralsund/Greifswald

„Der Höhepunkt wird in Hamburg zwischen 6 und 10 Uhr liegen. An der Nordsee geht es schon eine Stunde früher los“, sagt DWD-Meteorologe Jürgen Päuschel. Im Tagesverlauf werde sich der Richtung Osten ziehende Sturm abschwächen, allerdings seien an der Küste auch weiterhin Böen der Stärke acht bis neun möglich.

Da der Höhepunkt des Sturmes in den Berufsverkehr falle, sei mit Behinderungen zu rechnen, sagte Püschel. Ein weiteres Problem könne sich daraus ergeben, dass die Bäume noch so viel Blattwerk tragen und dem Sturm entsprechend Angriffsfläche böten.

Die Meteorologen vom DWD schreiben dazu: „Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential. Das Unwetter-Ereignis wird verbreitet erwartet, insbesondere in höheren Lagen. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Unwetterwarnungen erfolgen. Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit.“

Die aktuelle Warnlage:

Für den schraffierten Bereich gilt eine "Vorabinformation Unwetter". Quelle: dwd.de

Klicken Sie hier, um die aktuellen Warnungen auf der Seite des DWD zu sehen.

So ist das Wetter aktuell in MV:

Diplom-Meteorologe Dominik Jung im Video über den Sturm (Stand: Sonntagnachmittag):

Klicken Sie hier, um zahlreiche wichtige Tipps zu lesen, wie Sie sich bei Gewitter verhalten sollten. Alle aktuellen Warnungen: Warnseite des Deutschen Wetterdienstes Hinweis in eigener Sache: Liebe Leser. Immer wieder erleben wir Warnungen vor Gewittern, bei denen es letztendlich zu relativ geringen Schäden kommt. Wir möchten Sie trotzdem bitten diese Warnungen, die nicht wir Redakteure, sondern echte Wetterexperten abgeben, ernst zu nehmen. Ein Beispiel: Auch, wenn es über Ihrem Haus einen blauen Himmel gibt, kann auf dem Weg zur Arbeit ein Blitz eingeschlagen und ein Ast abgestürzt sein. Immer wieder kommen Menschen bei Stürmen und Gewittern zu Schaden – daher leiten wir die Warnungen der Experten im Zweifelsfall lieber dreimal zu oft weiter als einmal zu wenig.

Bitte passen Sie auf sich und auch auf Ihre Mitmenschen auf!

