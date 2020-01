Rostock/Stralsund/Greifswald/Sassnitz

12.01.2020, 15:33 Uhr:

Es wird etwas ungemütlicher an den Küsten im Nordosten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntag eine Warnung vor Sturmböen herausgegeben, die ab 18 Uhr für die komplette deutsche Ostseeküste gilt. Es handelt sich um eine Warnung der Stufe zwei von vier (“markantes Wetter“).

„Heute und in der Nacht zum Montag im Küstenumfeld Windböen bis 60 km/h (Bft 7) aus Südwest. Ab dem späten Nachmittag auch im Binnenland Windböen bis 60 km/h (Bft. 7) und an der Küste Sturmböen um 80 km/h (Bft. 9) nicht ausgeschlossen.“, so die Wetterexperten. Die Warnung gilt für die gesamte Ostsee-Küste bis 4.00 Uhr in der Frühe.

Für die orange-farbenen Bereiche gilt eine Warnung der Stufe 2 von 4, für die gelben eine Warnung der Stufe 1 von 4. Quelle: dwd

