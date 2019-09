„Manchester-Kapitalismus“ bei den Äckern in MV: Der Ausverkauf geht weiter

Rostock

Es gibt Tage, an die werden Minister noch nach Jahren erinnert. Für Till Backhaus ( SPD) war der 20. März 2018 ein solcher Tag. In der OSTSEE-ZEITUNG sprach er in Bezug auf die hiesige Landwirtschaft vom „Erstarken des Großgrundbesitzes in extremster Form“, von „Manchester-Kapitalismus in Reinkultur“. Backhaus beklagte einen „ Ausverkauf der Betriebe“ und „Vermögenstransfer von Ost nach West“.

Das OZ-Interview schlug bundesweit Wellen, auch weil Backhaus als seit fast 20 Jahren zuständiger Agrarminister dem mächtigen Bauernverband vorwarf, ein geplantes Gesetz gegen Flächenkonzentration zu blockieren. Backhaus’ Ankündigung, mit dem Bund über kostenlose Flächenübertragung an das Land in Verhandlung zu treten, blieb bis heute fruchtlos.

Ackerland in MV ging zuletzt für 23 400 Euro je Hektar weg

Landwirtschaftliche Flächen in MV sind begehrt und teuer. Für im Schnitt 23 389 Euro je Hektar hat die Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft (BVVG) im Vorjahr im Auftrag der Bundesregierung Flächen verkauft – 2600 Hektar in 2018. Seit 1992 seien 331 700 Hektar Grün- oder Ackerland an neue Besitzer gegangen, auf MV bezogen. Dazu 107 600 Hektar Wald. Macht 439 000 Hektar – ein Fünftel des Bundeslandes. Den Prozess des Verkaufs bezeichnet die BVVG als „weitgehend abgeschlossen“. 41 400 Hektar Acker und Grünland sind noch zu haben, dazu 750 Hektar Wald (Stand Ende 2018).

Land, Bund und Kirchen als Grundbesitzer 1,349 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, überwiegend Acker und Grünland. Davon sind laut Statistischem Amt MV 537 000 Hektar in Besitz von Betrieben, die selbst bewirtschaften (42,6 Prozent – Stand 2018). 774 000 Hektar (57,4 Prozent) sind verpachtet. 558 130 Hektar Wald gibt es in MV, davon gehören 230 000 Hektar dem Land, bewirtschaftet durch die Landesforstanstalt. Dazu zählen etwa die Nationalparke Müritz, Jasmund und Vorpommern Boddenlandschaft. Das Land Mecklenburg-Vorpommern besitzt laut Agrarministerium knapp 88 900 Hektar landwirtschaftliche Fläche, davon 64 600 Hektar Acker-, 19 011 Hektar Grünland und 6290 Hektar sonstige Flächen. Das Gros der Landesflächen – 46 Prozent – ist an Betriebe mit einer Größe über 1000 Hektar verpachtet. Der Bundbesaß über die Bundesverwaltungs- und -verwertungsgesellschaft (BVVG) Ende 2018 noch 41 400 Hektar landwirtschaftliche Flächen in MV und 750 Hektar Wald. Seit 1992 wurden 331 700 Hektar Acker und Grünland sowie 107 600 Hektar Wald verkauft. Auch die Kirchgemeinden sind große Landbesitzer. Dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg und dem Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis gehören zusammen 41 600 Hektar Acker und Grünland, dazu 3400 Hektar Wald.

Die Verkaufspolitik des Bundes steht seit Jahren in der Kritik. Nach Vergabe an Großbetriebe mit DDR-Vergangenheit werde nun gewinnbringend auch an branchenfremde Konzerne verkauft, heißt es von Kritikern. Frühere LPG-Vorsitzende würden somit 30 Jahre nach der Wende zu Millionären, moniert auch Backhaus. Profiteure sind Großinvestoren, denen jeweils viele tausend Hektar zugeordnet werden. Darunter Pharma-Gigant Merckle, das Imperium von Remondis-Gründer Rethmann oder der Logistik-Riese Fiege.

Wie groß solche Agrarkonzerne in MV bereits sind, wisse niemand so genau, heißt es von Umweltverbänden und Bauernverband. „Wir sind in Sorge“, sagt Bauernpräsident Detlef Kurreck. Für ihn sei die EU-Geldpolitik Hauptursache einer ungezügelten Einkaufstour von Großkonzernen. Konzerne legen billiges Geld an, kaufen den Markt leer. Es brauche mehr Regeln, so Kurreck.

Ein Drittel der Fläche in Konzern-Hand: Experte fordert Regeln

Wer zeigt wem die Hacke? Agrarminister Till Backhaus (SPD, l.) und Detlef Kurreck, Präsident des Bauernverbandes MV. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild

Dadurch sei der Anteil von Großinvestoren unter Besitzern gestiegen. Im Jahre 2017 seien bereits 34 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche und 41 Prozent der Betriebe in Konzern-Hand gewesen, stellte das Thünen-Institut in Braunschweig fest. Ermittelt seien die Flächen über die EU-Förderung, die einzelne Betriebe erhalten, sagt Studien-Autor Andreas Tietz.

Er gehe davon aus, dass der Trend hin zum Großkapital weiter anhält. „Es wäre jetzt an der Zeit, auf gesetzlicher Grundlage ein Monitoring der Übernahmen von Agrarunternehmen durch externe Investoren einzurichten“, so Tietz. „Leider tun sich die Bundesländer mit diesem Anspruch sehr schwer.“

„Treten weiterhin auf der Stelle“

Dass der Ausverkauf von Acker und Grünland weitergeht, davon geht auch Minister Backhaus aus. Er kündigte bereits vor Jahren Regeln für Land-Zukauf an. „Die Bemühungen der Länder, das Grundstücksverkehrsgesetz anzupassen, treten weiterhin auf der Stelle“, musste Backhaus im Mai einräumen.

Ein Agrarstruktursicherungs- und -verbesserungsgesetz in MV scheiterte am Widerstand des Bauernverbandes. Weil Backhaus fremde Großkonzerne und ansässige Bauern mit viel Land „in einen Topf werfen wollte“, sagt Kurreck. „Dem konnten wir nicht zustimmen.“ Großmundig kündigte Backhaus 2018 an, das Land wolle BVVG-Flächen kostenlos übernehmen, die Vergabe selbst steuern. Auf erneute OZ-Anfrage lässt er jetzt erklären: Gespräche mit dem Bund seien „intensiviert“, konkrete Festlegungen aber „noch nicht getroffen“ worden.

BUND : „Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik“

„Ergebnis verfehlter Agrarpolitik“: BUND-Agrarexperte Burkhard Roloff. Quelle: C. Kettler

Das bringt Umweltschützer und Kleinbauern auf die Palme. „Das ist das Ergebnis der verfehlten Agrarpolitik in diesem Land, die auf große kosteneffiziente Großbetriebe gesetzt hat“, erklärt Burkhard Roloff, Agrarexperte beim Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) MV. Nur große Strukturen seien interessant für Großinvestoren, denen die Region und die Menschen hier „meist egal“ seien.

Roloff fordert: Landesflächen dürften nur noch an Ökobauern oder bäuerliche Nutztierhalter verpachtet werden. Die letzten BVVG-Flächen sollte das Land kaufen und an bäuerlich arbeitende Junglandwirte in kleinen Losen verpachten.

Franz Bienstein von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft MV warnt vor „feudalen Strukturen“ wie im Mittelalter (siehe Interview). Er fürchte um den sozialen Frieden im Land. Bund und Land müssten den Einkaufsrausch der Großinvestoren per Gesetz stoppen, Agrarsubventionen ab einer bestimmten Größe gekappt werden. Gegen Letzteres spricht sich Bauernpräsident Kurreck aus. Dies würde auch hiesige Betriebe treffen. Nur die Größe allein dürfe nicht entscheiden.

Backhaus räumt ein: Keine Kontrolle über „share deals“

„Die Konzentration der landwirtschaftlichen Flächen in den Händen von Großinvestoren ist mittlerweile besorgniserregend“, sagt Grünen-Landeschefin Claudia Schulz. Sie fordert: MV sollte über die Landgesellschaft MV vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen, die Flächen dann an „regionale, nachhaltig wirtschaftende Akteure verpachten“. Überregionale Investoren verdrängten sonst weiter ortsansässige Betriebe und vernachlässigten Naturschutz. „Ziel muss es sein, die Wertschöpfung im Land zu generieren.“

Die Landgesellschaft nutze bereits das Vorkaufsrecht, heißt es aus dem Backhaus-Ministerium. Das Problem seien aber die „share deals“, also der Erwerb von Geschäftsanteilen. Diese seien per Gesetz „nicht erfasst“.

Mehr zum Thema:

Bartsch: Bund sorgt für steigende Bodenpreise in MV

Land für lau: Backhaus will Einigungsvertrag korrigieren

Gut Darß: Besitzer kaufen Agrar-Holding bei Rostock

OZ-Interview mit Backhaus aus dem Jahr 2018:„Es geht nur ums Geld“

OZ-Artikel zum Thema aus dem Jahr 2018: Konzerne kaufen den Bauern in MV die Äcker weg

Teil 1 der Serie „Wem gehört das Land?“: Binz auf Rügen: Das teuerste Pflaster an der Ostsee

Von Frank Pubantz