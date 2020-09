Bentwisch

Aus der Traum vom Mode- und Masken-Imperium in Bentwisch? Die Adcada GmbH – Mutter-Gesellschaft für eine Reihe von Firmen aus den Bereichen Mode, Immobilien und Geldanlage – hat nach eigenen Angaben bereits am Dienstag den Insolvenzantrag gestellt. Seit Monaten stand das Unternehmen vor allem wegen seiner Finanzprodukte in der Kritik – und im Visier der Behörden: Sowohl in Liechtenstein als auch in Deutschland wird gegen die Bentwischer Firma ermittelt.

Schillernder Jung-Unternehmer

Das Unternehmen Adcada ging 2015 an den Start – zunächst „nur“ als Online-Shop für Designer-Mode. Im Fokus des Interesses damals wie heute: Benjamin Kühn. Der junge Mann – geboren in Rostock, aufgewachsen in der Schweiz – inszenierte sich stets als unternehmerischer Überflieger. Vom Post-Azubi zum Self-Made-Firmenlenker. Mit damals gerade mal 19 Jahren. In Rostock war der Jung-Unternehmer bevorzugt in einem edlen Maserati mit Liechtensteiner Kennzeichen unterwegs.

Schritt für Schritt kamen weitere Geschäftsfelder unter dem Adcada-Dach hinzu: Immobilien, Rechtsdienstleistungen und vor allem Geldgeschäfte. Adcada gab Anleihen heraus, Investoren konnten sich an dem Unternehmen oder an Immobilien beteiligen und bekamen dafür Zinsen.

Das sorgte bundesweit für Aufsehen: Denn während es bei den meisten Banken kaum noch Zinsen auf Geldanlagen gibt, warb die Adcada-Gruppe zwischenzeitlich mit elf, zwölf Prozent Zinsen. Aktuell immerhin noch mit 5,5 Prozent für eine Unternehmensanleihe.

Im Visier der Behörden

Das Problem: Verbraucherschützer raten seit Jahren bei solchen Angeboten zu äußerster Vorsicht. Und auch Adcada brachten die Anleihen Ärger ein: Mehrfach warnte die die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( Bafin) vor den Adcada-Geldanlagen. Auch im Ausland – in Liechtenstein etwa – gaben die Finanzaufseher Warnungen heraus.

In Liechtenstein und auch in Deutschland ermitteln Staatsanwaltschaften gegen das Unternehmen. In Bentwisch und am Liechtensteiner Adcada-Standort gab es Durchsuchungen der Geschäftsräume. Harald Nowack, Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft, sagt lediglich: „Die Ermittlungen in dem Verfahren dauern noch an.“

Ein Fall scheint Adcada nun zum Verhängnis zu werden: Bereits Anfang März hatte die Bafin angeordnet, dass die Bentwischer das Geschäft mit einer Anleihe auf Immobilien unverzüglich einzustellen habe und den Investoren sofort ihr Geld zurückzahlen müssen. „Das Unternehmen nahm auf der Grundlage von ‚Verträgen über eine Immobilien-Anlage mit einer 110 Prozent besicherten Briefgrundschuld‘ Anlegergelder an und betreibt damit das Einlagengeschäft ohne die erforderliche Erlaubnis der Bafin“, hieß es damals in einer Mitteilung der Behörden.

Das Unternehmen räumte auf seiner Internet-Seite einen „Formfehler“ bei den Anleihen ein. Die Finanzaufseher aber bleiben hart. Adcada-Anwalt Thomas Arndt sagt, die Bafin habe „die Rückabwicklung von Verträgen im Umfang von ca. 1,44 Millionen Euro angeordnet“. Und diese Summe kann Adcada offenbar nicht mehr aufbringen. Die Anordnung der Bafin sei „nicht zuletzt auch Anlass für den Eigen-Insolvenzantrag“, räumt auch Anwalt Arndt ein.

Adcada macht Bafin Vorwürfe

Im Internet macht Adcada der Bafin Vorwürfe: „Die Covid-19 Krise hat auch die wirtschaftliche Situation der Adcada-Gruppe drastisch verschärft. Darüber hinaus zeigen sich die Behörden nicht daran interessiert, eine Restrukturierung im Interesse aller Beteiligten zu ermöglichen“, ist dort zu lesen. Die Pandemie habe zu einem starken Umsatzrückgang in einigen Sparten des Unternehmens geführt, der Preisdruck in den Absatzmärkten und die „schlechten gesamtwirtschaftlichen Prognosen für die kommenden Monate“ hätten den Schritt in die Insolvenz unumgänglich gemacht.

Den nach eigenen Angaben 140 Mitarbeitern von Adcada drohe vorerst kein Jobverlust, sagt Anwalt Arndt. Das Unternehmen wolle den Betrieb zunächst fortsetzen. Mit dem von einem Gericht zu bestellenden Insolvenzverwalter soll Adcada saniert werden.

Anlegern droht dennoch der Totalverlust – davon geht zumindest einer der Betroffenen aus: Andreas Seckelmann aus Windach in Bayern hatte sich über seine eigenes Unternehmen mit 100 000 Euro an einer Adcada-Anleihe beteiligt. Er kämpft jetzt um die Rückerstattung der Summe: „ Adcada weigert sich bereits seit Monaten, das Geld auszuzahlen.“ Seckelmann vermutet, dass er die Summe nie wiedersehen wird.

Stiefvater übernimmt Geschäfte

Bereits seit einigen Wochen deuteten sich bei Adcada Veränderungen an: Jung-Unternehmer Benjamin Kühn ist in nahezu allen Firmen der Gruppe als Geschäftsführer abgelöst worden – von seinem Stiefvater Heiko Kühn. So jedenfalls geht es aus Eintragungen im Handelsregister hervor.

An den Briefkästen am Bentwischer Firmensitz tauchen seit Tagen bereits zwei neue Firmennamen auf: Die „Miracle Clothing GmbH“ und die „PR Maskenproduktion GmbH“. Was es mit diesen Unternehmen auf sich hat, ließ Adcada-Anwalt Arndt am Donnerstag unbeantwortet.

An Briefkästen der Adcada-Zentrale in Bentwisch sind bereits neue Firmennamen zu lesen. Der Anwalt der Firma äußert sich dazu zunächst nicht. Quelle: Doris Deutsch

Adcada hatte im Mai angekündigt, groß in die Produktion von Mund-Nasen-Masken einzusteigen. Die Produktion lief aber verzögert an. Der neue Name deutet nun auf einen Verkauf der Produktionsanlage nach China hin. Anwalt Arndt sagt dazu nur kurz und knapp: „Nein“.

Von Doris Deutsch und Andreas Meyer