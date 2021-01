Adler meldet Insolvenz an: Diese Filialen sind in MV betroffen

Schwerin/Haibach

Die Adler Modemärkte AG hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das teilte das Unternehmen am späten Sonntagabend mit. Ziel sei es, das Unternehmen über einen Insolvenzplan zu sanieren. Grund dafür seien die erheblichen Umsatzeinbußen durch die seit Mitte Dezember 2020 andauernden Schließungen fast aller Verkaufsfilialen als Folge des Lockdowns in der Corona-Krise.

In MV gibt es Filialen bei Rostock, in Güstrow, Neubrandenburg, Greifswald, Schwerin und Gägelow. Zum 30. September 2020 habe sie rund 3350 Mitarbeiter beschäftigt.

Von RND/cst/dpa