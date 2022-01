Kiel

Nicht einmal ein Jahr war Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach (56) als Inspekteur im Amt. Am Sonnabend hat er bei Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) seinen Rücktritt eingereicht. Nachfolger wird Vizeadmiral Jan C. Kaack (59) aus Dänischenhagen bei Kiel.

Admiral Schönbach hatte mit Aussagen zum Status der Krim und dem Umgang mit Putin bei einer Diskussionsveranstaltung mit der indischen Marine international für zum Teil heftige Kritik und diplomatische Verwicklungen gesorgt. Wegen der Aussage zum Status der Krim, wurde am Sonnabend auch die deutsche Botschafterin in Kiew ins ukrainische Außenministerium einbestellt.

Videomitschnitt sorgte für Kritik

Admiral Schönbach hatte anlässlich des Besuchs der Fregatte „Bayern“ in einer Diskussionsrunde in Mumbai gesagt, dass die Halbinsel Krim weg sei. „Sie wird nicht zurückkommen“, so ist in einem Videomitschnitt von ihm zu hören.

Außerdem stellte er in Abrede, dass sich Russland ukrainisches Territorium aneignen wolle. Außerdem müsse man Putin mit Respekt begegnen. Klare Worte eines Admirals, der für seine klare Haltung bekannt ist.

„Unbedachte Äußerungen lasten zunehmend auf meinem Amt“

Als die Schockwellen der Nachrichten aber aufkamen, relativierte der Inspekteur noch am Sonnabend via Kurznachrichtendienst Twitter seine die Aussagen als private Meinung. Da aber das politische Erdbeben in Berlin und auch im Ausland sehr heftig war, folgte am Abend dann der Rücktritt.

„Meine in Indien gemachten unbedachten Äußerungen zu Sicherheits- und Militärpolitik lasten zunehmend auf meinem Amt. Um weiteren Schaden von der Deutschen Marine, der Bundeswehr, vor allem aber der Bundesrepublik Deutschland zu nehmen, halte ich diesen Schritt für geboten“, so Schönbach.

Nachfolger erst seit September im Stellvertreter-Amt

Die Führung der Marine mit Dienstsitz in Rostock übernimmt jetzt bis zur offiziellen Entscheidung der Nachfolgeregelung Konteradmiral Jan Christian Kaack (59) aus Dänischenhagen bei Kiel. Kaack wurde erst im September zum Stellvertreter des Inspekteurs ernannt.

Der in Eutin geborene Kaack war lange in Kiel stationiert und hier auch Kommandeur der Einsatzflottille 1. Er gilt, ähnlich wie Schönbach, ebenfalls als Marineoffizier der klaren Worte. Kaack diente auf Schnellbooten und Zerstörern.

Zuletzt diente Jan C. Kaack drei Jahre auf einem Nato-Kommando in Norwegen. Er pflegt außerdem enge Kontakte zu den Marinen im Ostseeraum und gilt als Befürworter einer engen Kooperation der Nato in der Ostsee mit den neutralen Staaten Schweden und Finnland.