"Advance" und "Albert Johannes": Das sind die unbekannten Schiffe im Rostocker Stadthafen

Was hat es eigentlich mit dem kleinen grauen Militärschiff mit der zusammengerollten britischen Flagge auf sich? Und woher kommt dieses lange Schiff, das eher nach einem Binnenschiff aussieht? Seit Monaten liegen die beiden Boote an der Haedgehalbinsel im Rostocker Stadthafen an – doch wo kommen sie her?

Am Ende der Halbinsel befindet sich das graue Boot mit dem Namen „Advance“. Doch entgegen der Annahme, dass es bei dem Schiff einen militärischen Hintergrund gibt, verwendet es die Umweltorganisation Ocean Sea Foundation für Projekte. Darüber informiert Hafenmeister Udo Dix auf OZ-Anfrage.

Ocean Sea Foundation forscht ein Jahr lang in Rostock

Laut Website befasst sich die Ocean Sea Foundation mit komplexen Studien des Weltozeans und der Meere. Die Organisation führt Forschungen in allen Bereichen der Meereswissenschaften durch, etwa Klimatologie, Biologie und Geologie des Ozeans und der Meere. Laut einem Mitarbeiter benötigt die Organisation die „Advance“ im Rostocker Stadthafen, um Mikroplastik und Verschmutzung im Meer zu erforschen.

Nach OZ-Informationen hat die Organisation das Schiff von einem europäischen Unternehmen gemietet. Von wem, das möchte die Ocean Sea Foundation nicht preisgeben. Angemietet ist es laut einem Mitarbeiter für das gesamte Jahr, in Rostock liegt das Schiff etwa seit Januar. Derzeit ist die „Advance“ weltweit das einzige Schiff, das die Organisation mietet. Maximal haben zwölf Besatzungsmitglieder auf dem Schiff Platz. Der Website VesselFinder, auf der Interessierte Schiffsbewegungen verfolgen können, sind vergangene Positionen des Schiffes nicht bekannt.

„Albert Johannes“ liegt normalerweise am Langenort

Etwa 50 Meter weiter liegt ein weiteres Schiff, das normalerweise nicht im Stadthafen zu sehen ist. Es trägt den Namen „Albert Johannes“ – gebaut 1928. Dabei handelt es sich um ein Plattbootschiff, das unter der niederländischen Flagge fährt. Die Schwerter an der Seite ersetzen den Kiel. Es ist ein Küstenschiff, das aber auch auf Flüssen fahren kann. Hochseetauglich ist es daher nicht.

Die „Advance“ an der Kaikante. Was hat es mit dem Schiff auf sich? Quelle: Julia Kaiser

Laut dem Maat, Maximilian Baatz, legt das Schiff seit etwa Januar an der Haedgehalbinsel an. Der Grund: Die Steganlage, an der sie normalerweise anlegen, ist marode und wird derzeit umgebaut. Die Anlage befindet sich auf Höhe von Langenort auf der östlichen Seite der Unterwarnow.

Segeltouristik Steffen Schwarze verwaltet die „Albert Johannes“. Das Unternehmen bietet Tages- und Abendfahrten für Gruppen- und Einzelbucher auf dem Dreimastschoner an. Von Rostock aus segeln sie entlang der Küste bis nach Dänemark, Schweden und Polen. Der erste Törn ist laut Baatz jetzt zu Ostern geplant.

Von Julia Kaiser