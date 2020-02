Tribsees

Und wieder droht Stau-Ärger am A-20-Loch: Wegen Wartungsarbeiten wird am Dienstag die Behelfsbrücke bei Tribsees komplett gesperrt. Autofahrer sollten Geduld mitbringen.

Zwischen 8 und 16 Uhr müssen Umleitungen in Kauf genommen werden: Wer nach Osten Richtung Stettin will, soll die Abfahrt Sanitz nehmen und dann über die Landstraßen 23 und 19 bis zur Auffahrt Tribsees fahren. Wer dagegen Richtung Lübeck will, muss in Tribsees abfahren und dann die Landstraße 19 und die Bundesstraße 110 nehmen, bis er in Sanitz wieder auf die A 20 kann.

Wieder trifft es Langsdorf

Damit wird sich wohl wieder einen Arbeitstag lang eine Kolonne durch den kleinen Ort Langsdorf schieben, der schon bis zum Bau der Behelfsbrücke die Hauptlast des Ausweichverkehrs schultern musste.

Nach Angaben des Schweriner Verkehrsministerium müssen an der Brücke unter anderem Schrauben nachgezogen werden. sie muss voraussichtlich bis Ende 2023 halten, bis die abgesackte Autobahn neu wieder aufgebaut ist.

Von Axel Büssem