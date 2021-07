Schwerin/Greifswald

Der AfD in MV droht noch vor dem wichtigen Wahltag im September eine große Schlappe. Gegen die Aufstellung der Landeslisten zu Bundes- und Landtagswahlen ist bei der Landeswahlleitung Widerspruch eingelegt worden.

Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke berichtet von einer „Zuschrift, in der Verfahrensfehler bei der Aufstellung der AfD-Landeslisten zur Bundestagswahl und zur Landtagswahl behauptet werden“. Dies werde derzeit geprüft. Details verrät sie nicht. Ergebnisse sollen dem Landeswahlausschuss erst in rund vier Wochen vorgelegt werden.

Auch Einwände gegen Kür von Direktkandidaten

Die AfD hatte auf einem chaotischen Parteitag im Mai bei Greifswald mehrere Anläufe nehmen müssen, um die Kandidatenlisten aufzustellen. Die Zahl der Abstimmenden und Wahlberechtigten stimmte zunächst nicht überein. Nach OZ-Informationen stellen einige AfD-Leute auch das Endergebnis infrage, da sich trotz Wiederholung formale Fehler ergeben hätten.

Würde die Landeswahlleitung dem folgen, liefe der AfD die Zeit davon, um neue Listen aufzustellen. Das könnte sogar den Wiedereinzug der Partei in den Landtag gefährden. Die Frist für einzureichende Landeslisten ende am 13. Juli zur Landtags- und am 19. Juli zur Bundestagswahl, so Beneicke. Bis heute lägen ihr überhaupt keine AfD-Listen vor.

Ein Landtag ohne AfD? Landeschef Leif-Erik Holm gibt sich gelassen. „Ich sehe keine Verfahrensfehler“, sagt er. Von den Einwänden wisse er offiziell noch nichts.

Angefochten werde auch die Kür von AfD-Direktkandidaten im Landkreis Vorpommern-Greifswald, so Sprecherin Anke Radloff. Am 30. Juli solle das Ergebnis einer Prüfung vorliegen.

Von Frank Pubantz