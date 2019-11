Ärger mit dem Funk: Polizisten in MV wollen endlich Smartphones

Rostock

Bilder und Videos digital verschicken kann inzwischen jedes Kind. Die Polizei in MV hinkt allerdings hinterher: „Bis jetzt ist es nicht möglich, Fahndungsfotos per Funk direkt an die Einsatzkräfte zu verschicken“, kritisiert der Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft GdP, Oliver Malchow. Das Problem: Die Frequenzbereiche für den Digitalfunk, die dafür nötig wären, sind derzeit von privaten Unternehmen belegt – unter anderem für die Übermittlung von Stromverbrauchsdaten.

Die Alternative wären Smartphones, doch die sind bei der Polizei bislang Mangelware. „Eine flächendeckende Ausrüstung aller Polizeibeamten mit Laptops oder Smartphones ist nicht vorgesehen“, heißt es im Schweriner Innenministerium.

Bleistift und Notizblock

Dass es anders geht, zeigte sich bereits bei mehreren Großereignissen: „Beim G-7-Gipfel in Hamburg und beim Oktoberfest in München wurden Beamte mit Smartphones ausgestattet“, sagt Malchow. Doch die Regel sei das eben nicht. „Bei einer Anzeigenaufnahme schreiben viele Kollegen mit dem Bleistift in Notizblöcke und müssen später die Daten in den Rechner tippen, weiß Malchow. „Manche Kollegen nutzen sogar ihre privaten Smartphones, um Bilder zu verschicken, etwa zur Überprüfung von Kennzeichen.“

In MV sei das aus Datenschutzgründen nicht gestattet: „Die Nutzung privater Smartphones für dienstliche Zwecke ist in Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich nicht zulässig“, betont das Ministerium. „Rein faktisch sieht es anders aus“, meint jedoch Eike Bone-Winkel, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. „Wir haben teilweise veraltete Technik: Viele Diensthandys sind nicht internetfähig oder Anwendungen wie WhatsApp sind gesperrt.“

Oliver Malchow, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Quelle: dpa

Manchmal würden aber Zeugen gerne Bilder über solche Messenger verschicken. „Wenn wir im Dienst ein Smartphone brauchen, sollte auch eines verfügbar sein“, fordert Bone-Winkel. „Andere Bundesländer sind uns da weit voraus.“ In MV läuft derzeit das Projekt „Polmobil“, bei dem bis 2022 zumindest alle Streifenwagen mit Smartphone oder Tablet ausgestattet werden sollen. Kosten: 2,4 Millionen Euro.

Fast 100 Prozent Netzabdeckung

Immerhin funktioniert der Digitalfunk inzwischen fast flächendeckend. Zur Einführung vor acht Jahren gab es noch Beschwerden über Funklöcher. Die seien heute weitgehend geschlossen, so das Ministerium: „Die Netzabdeckung außerhalb von Gebäuden liegt derzeit bei 99,73 Prozent.

Seit Inbetriebnahme des Netzes wurden insgesamt zehn Maßnahmen zur Verbesserung der Netzabdeckung durchgeführt.“ Weitere seien in Planung. Auch werde seit 2018 eine neue Generation von Funkgeräten eingeführt, der Austausch werde 2020 abgeschlossen.

Zeitdifferenz von 20 Minuten

Probleme gibt es allerdings ab und zu noch, wenn die Beamten drinnen unterwegs sind. „Innerhalb von Gebäuden kann die Funkversorgung aus dem Freifeld nicht garantiert werden“, heißt es aus Schwerin. In einem Gerichtsprozess war zuletzt dem Richter aufgefallen, dass zwischen der protokollierten Ankunftszeit von Beamten an einem Tatort in Wolgast und der registrierten Meldung über Funk in der Leitstelle 20 Minuten vergangen waren.

Auch sei die Kapazität des Netzes auf Kante genäht, kritisiert der GdP-Landesvorsitzende Christian Schumacher: „Wenn bei Großereignissen wie dem Eurofighter-Absturz im Sommer sehr viele Nutzer gleichzeitig funken, stößt es an seine Grenzen.“ Das könne soweit führen, dass das Netz zusammenbricht.

Zu wenige Funker

Zudem gebe es zu wenige Funker: „Früher haben wir die noch selber ausgebildet. Heute müssen wir sie auf dem Arbeitsmarkt suchen, und das ist angesichts des Fachkräftemangels schwierig“, sagt Schumacher.

Die neuen Funkfrequenzbereiche werden wohl nicht vor 2030 verfügbar sein. „Die Innenministerkonferenz hat bereits mehrfach den taktischen Bedarf an eigenen Frequenzen zum Breitbanddatenfunk dargestellt. Darauf wird Minister Lorenz Caffier auch weiterhin seinen Fokus legen und sich dafür stark machen“, so sein Ministerium.

