Ärger nach Flip-Flop-Sturz an Rügens Steilküste: Retter weisen Vorwürfe zurück

Nach einem Sturz mit Knöchelbruch an der Steilküste bei Lohme gibt es Ärger um die Art der Rettung. Feuerwehr und Rettungsleitstelle weisen die Vorwürfe des Mannes zurück, der die verunglückte Frau am Sonnabend auf einem Wanderweg begleitet hatte. Das aus Wismar stammende Paar war am Abend an der Steilküste spazieren gegangen, die Frau, die nur leichtes Schuhwerk in der Art sogenannter Flip-Flops trug, hatte sich verletzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr weiter. „Dass extra die Höhenretter kamen, war albern. Der Unfall war auf einem Wanderweg, wir hätten eine Trage gebraucht, um meine Lebensgefährtin die 1000 Meter bis zum Hafen zu bringen. 400 Meter habe ich sie schon allein getragen“, empörte sich der Mann anschließend. Für ihn sei unverständlich, warum die Hilfe so lange dauerte und daraus ein Großeinsatz wurde.

Zunächst war die örtlich zuständige Feuerwehr in Lohme alarmiert worden. Weil die dort verfügbaren Einsatzkräfte jedoch nicht ausgereicht hätten und auch nicht über die notwendige Ausrüstung verfügten, war die Höhenrettung der Sassnitzer Feuerwehr nachalarmiert worden – offenbar gegen 19.30 Uhr. Zum Einsatz kam neben einem Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber.

Verletzte mittels Korbwinde geborgen

Nach Darstellung des Wismarers habe er bereits kurz nach 18 Uhr den Notruf gewählt und die Leitstelle darüber informiert, dass er vier Mann mit einer Trage am Unglücksort und einen Rettungswagen am Hafen zum Transport benötige.

„Wenn wir alarmiert werden, arbeiten wir den Einsatz ab. Dafür gibt es standardisierte Abläufe“, kommentiert das der neue Sassnitzer Wehrführer Marcel Gau. Das sei auch in diesem Fall geschehen. Es wäre nicht praktikabel, Maßnahmen – zumal aufgrund der Mitteilung eines Anrufers – an einen konkreten Fall individuell anzupassen. Bei der Meldung einer verunglückten Person im Steilhang tritt ein routinierter Ablauf in Kraft. So wurde die Verletzte mittels Korbtrage und Seilwinde hochgezogen, anstatt sie einen halben Kilometer am Fuß der Steilküste entlang bis zum Hafen in Lohme zu transportieren, so Gau. Zumal es begann, dunkel zu werden; Einsatzende war erst um 21.49 Uhr.

Keine Rechnung für Lebensrettung

Auch für den Einsatz eines Rettungshubschraubers gebe es Gründe, so der Wehrführer. Wegen der schmerzenden Fraktur sei es angezeigt gewesen, ein schmerzstillendes Mittel zu verabreichen. Das aber darf nur durch einen Arzt geschehen, der nicht in dem am Hafen wartenden Rettungswagen, wohl aber im Hubschrauber anwesend war.

Unsachliche Äußerungen, die der Wismarer anschließend auf der Facebookseite der Sassnitzer Feuerwehr postete, seien daher gelöscht worden und mit der Bemerkung versehen: „Aufgrund der sinnlosen Kommentare, welche hier nicht hingehören, haben wir einige Kommentare gelöscht. Es wurden Feuerwehren alarmiert, welche geholfen haben. Dafür sollte man dankbar sein. Alle anderen Diskussionen gehören hier nicht hin, da man die Situation hier auch nicht klären kann. Wir bitten um Verständnis:“

Mögliche Befürchtungen des Wismarer Paares, der Umstand, dass ihm das dem Gelände nicht angepasste Schuhwerk als grob fahrlässiges Verhalten ausgelegt werden könnte und der Einsatz daher kostenpflichtig werden könnte, entkräftete Marcel Gau. „Wir stellen keine Rechnung, wenn wir Menschen retten.“

Von Uwe Driest