Weil die Corona-Ampel des Landes für Rostock auf „Gelb“ steht, gilt in Diskotheken und bei Tanzveranstaltungen eine PCR-Testpflicht für alle Ungeimpften. Die OZ hat sich am Sonnabend in den Clubs der Stadt umgeschaut und mit Erschrecken festgestellt: Während einige Betreiber penibel auf die Einhaltung der Regelung geachtet haben, nahmen andere diese nicht so genau.