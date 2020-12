Rostock

Bei der Verteilung von kostenlosen FFP-2-Masken an Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen hat es in Mecklenburg-Vorpommern Anlaufschwierigkeiten gegeben. Wie Rückmeldungen der Apothekerkammer MV ergaben, hat ein Teil der Apotheken zum ersten Tag der Verteilaktion die bestellten Maskenlieferungen nicht, weitere Apotheken haben bislang nur einen Teil der bestellten Ware erhalten. Bei anderen Apotheken wiederum sei die Verteilung der Masken problemlos angelaufen, so der Geschäftsführer der Apothekerkammer, Bernd Stahlhacke.

Als Grund für den holprigen Start nannte die Kammer den engen Zeitraum zwischen der Ankündigung der Aktion durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und dem Ausgabestart. „Den Apotheken blieb nur ein Zeitfenster von drei Arbeitstagen, um sich mit Masken zu bevorraten“, so Stahlhacke. Auch für die Lieferanten sei es eine enorme logistische Herausforderung, innerhalb dieser kurzen Zeit deutschlandweit 27 Millionen Masken bereitzustellen.

Anzeige

Apotheken wiesen Kunden ab

OZ-Leser monierten, dass sie an den ersten Tagen keine Masken erhielten oder auch von Apotheken abgewiesen wurden, weil sie dort kein Stammkunde seien. „Nicht jeder hat eine Stammapotheke oder ist entsprechend gelistet“, kritisierte der 66-jährige Greifswalder Magnus Lund, der bislang leer ausging. In vier Apotheken seien die Masken vergriffen gewesen, eine sei nicht beliefert worden. In der fünften Apotheke habe man ihm die Masken verweigert, weil er dort nicht gelistet sei.

Die Apothekerkammer hat auf die Kritik reagiert und in einem Rundschreiben an die landesweit etwa 380 Apotheken klargestellt, dass auch Kunden ohne Stammapotheke einen Anspruch auf kostenlose FFP-2-Masken haben. Kammer-Chef Stahlhacke sprach von einem „Missverständnis“. Da die Höhe des Budgets für die Masken an den abgerechneten Rezepten des dritten Quartals bemessen werde, seien einige Apotheken davon ausgegangen, dass die kostenlosen FFP-2-Masken nur an die verteilt werden dürfen, die in der Apotheke gelistet sind.

Mehr lesen:

Stahlhacke stellte klar: Es gibt nur vier Gründe, die Ausgabe der Masken zu verweigern. Entweder weil der Kunde jünger als 60 Jahre alt sei, keiner Risikogruppe angehöre, keine Masken vorrätig seien oder das zugewiesene Budget der Apotheke aufgebraucht sei. „Theoretisch kann sich auch ein Münchner, der hier auf Durchfahrt ist, kostenlose Masken aushändigen lassen.“

Mit einer Entspannung rechnet die Apothekerkammer in den kommenden Tagen, wenn die bestellten Lieferungen bei den Apotheken eintreffen. Für die zweite Phase ab Januar erhalten die Anspruchsberechtigten dann fälschungssichere Coupons von den Krankenkassen für zwei Mal sechs weitere kostenlose Masken. „Vieles wäre entspannter gelaufen, wenn es diese Regelung bereits in der ersten Phase gegeben hätte“, so Stahlhacke.

Von Martina Rathke