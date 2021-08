Ärzte der Uni-Klinik Rostock reden Klartext: „Eine schwarze Null ist nicht machbar“

Rostock

Fünf neue Stellen für die Kindermedizin, bis zu fünf Millionen Euro weniger „Sparziel“ für die gesamte Klinik ab 2022: So wollen der Aufsichtsrat und der Vorstand der Rostocker Uni-Medizin die massiven Probleme im größten Krankenhaus des Landes in den Griff bekommen. „Dafür ist es aber viel zu spät“, sagt nun einer der 41 führenden Uni-Ärzte, die den Brandbrief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geschickt hatten.

Der Arzt will anonym bleiben – aus Sorge vor dienstrechtlichen Repressalien. Aber er zeichnet ein dramatisches Bild von Fehleinschätzungen und Sparzwängen. Besonders betroffen sei die Kindermedizin: „Das ist irre, was dort gelaufen ist.“ Aufsichtsrat und Teile des Vorstandes hätten zum Beispiel seit einem Jahr von den Problemen gewusst – und nichts getan.

„Schwarze Null ist nicht machbar“

Einer, der offen über die Sorgen und Nöte redet, ist Prof. Dr. Oliver Hakenberg. Er ist Direktor der Klinik für Urologie an der Uni-Medizin. „Die Landesregierung erwartet von der Uni-Medizin die ‚schwarze Null‘. Diese Erwartung gibt sie an den Aufsichtsrat weiter, der an den Vorstand. Doch eine ‚schwarze Null‘ in einer Uni-Klinik ist einfach nicht machbar“, sagt er.

Professor Dr. Oliver Hakenberg ist Direktor der Klinik für Urologie – und hält eine „schwarze Null“ in einer Uni-Klinik für illusorisch. Quelle: Danny Gohlke

Nur wenige Uni-Kliniken in Deutschland machen keine Millionen-Verluste. Rostock war das jahrelang gelungen, dann aber drängt das Land auf einen neuen Tarifvertrag, auf höhere Löhne für das Personal. Hakenberg findet das völlig in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, sei aber die Tatsache, dass nun bei der Anzahl der Mitarbeiter gespart wird – allen voran beim ärztlichen Personal: „Wir sollen mit weniger Leuten mehr Fälle behandeln. Das ist völlig unmöglich.“

In Bayern etwa seien Verluste in den Uni-Kliniken kein großes politisches Thema: „Der Freistaat hat ja auch mehr Geld, leistet sich das.“ Was MV bei allen Sparvorgaben zudem vergesse: „Eine Uni-Klinik ist nicht nur für die Krankenversorgung da, sondern auch für Forschung und Lehre. Wir bilden jedes Jahr 200 Ärzte für das Land aus. Auch das kostet Zeit und bindet Ressourcen.“

Kinder-Klinik war der Auslöser

Besonders betroffen vom jahrelangen Streben nach der „schwarzen Null“ ist die Kindermedizin. Dass die Kinder-Intensivmedizin quasi nicht mehr betrieben werden konnte, war Auslöser für den Hilferuf der führenden Ärzte. Bereits vor gut einem Jahr soll der Direktor der Uni-Kinderklinik, Jan Däbritz, eine Risikomeldung an die Uni-Leitung geschickt haben. In dem Schreiben warnte Däbritz, dass nicht mehr alle Notfälle behandelt werden können und in andere Kliniken abgewiesen werden müssen. Schon zu diesem Zeitpunkt war die einzige Kinderklinik in der Region am Limit. Reihenweise Ärzte hatten sich bereits wegbeworben, das Personal reichte nicht mehr aus. „Zum Teil müssen Kinder abgewiesen werden. Aber wohin? Die nächste Kinderklinik ist in Schwerin!“, kritisiert der anonyme Mediziner.

„Anstatt zu reagieren, bekam er vom kaufmännischen Vorstand eine Abfuhr“, sagt er. Denn auch in der Kinderklinik wurden 2020 pandemie-bedingt weniger kleine Patienten behandelt. Schul- und Kita-Schließungen führten zu weniger Infekten, die Lockdowns zu weniger Unfällen. „Dem Vorstand dienten die gesunkenen Patientenzahlen als Vorwand, kein neues Personal einstellen zu müssen“, klagt der Mediziner. Dabei sei Kinder-Medizin zu 80 Prozent eine Notfall-Medizin: „In der Orthopädie – wenn es um neue Gelenke geht – können Sie die Behandlungen halbwegs planen. Bei Kindern geht das nun mal nicht: Wir brauchen jederzeit das volle Personal. Aber keiner will das bezahlen.“

Kinderklinik-Chef will gehen

Nach OZ-Information soll Däbritz vor wenigen Wochen die Reißleine gezogen haben: Der renommierte Kinderarzt bat – so heißt es aus der Kinderklinik – um einen Aufhebungsvertrag, will Rostock verlassen. Er könne nicht länger die Verantwortung für das tragen, was die Finanzer der Klinik anrichten. Geht Däbritz, gibt es in Rostock keinen Kinder-Gastroenterologen mehr. Kinder, die etwa an Morbus Crohn leiden, müssen dann nach Hamburg oder Berlin zur Behandlung. „Es ist beschämend, wie der Sparkurs auf dem Rücken der allerkleinsten Patienten ausgetragen wird. Genau deshalb gehen all die Ärzte.“

„Mit den fünf neuen Stellen, die nun bewilligt wurden, wird das Ganze nicht zu retten sein“, sagt der Arzt. „Fachkräfte in der Kindermedizin gibt es kaum – und nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre dürfte kaum einer nach Rostock wollen.“ Vor einem Jahr hätte gehandelt werden müssen. „Jetzt ist es fünf nach zwölf.“ Die Leitung der Uni-Medizin habe in den vergangenen Wochen bereits „Leih-Ärzte“ aus der Uni Greifswald geholt, wolle nun „Leasing-Ärzte“ anstellen. „Das ist doch nicht nachhaltig! In einem Jahr steht die Klinik wieder vor den exakt gleichen Problemen.“

Aus dem Umfeld Däbritz’ heißt es, nur eine komplett neue Kinderklinik könne die Probleme dauerhaft lösen. In das neue Eltern-Kind-Zentrum müssten auch die Baby-Medizin und die Geburtenstation einziehen, die bisher in der Südstadt-Klinik ihren Sitz haben. „Wir brauchen die neue Kinderklinik. Ein Zentrum, in dem wir auch Kinderärzte ausbilden können“, sagt der erfahrene Spitzenmediziner.

Das sogenannte Eltern-Kind-Zentrum war einst eines der wichtigsten Projekte von Manuela Schwesig (SPD), als sie noch Sozialministerin in MV war. Nun hat der Aufsichtsrat das Thema beerdigt: „Die nächsten zehn Jahre soll sich nichts tun. Ein unverzeihlicher Fehler.“

