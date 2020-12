Rostock

Die zweite Welle der Corona-Pandemie – sie ist mehr und mehr auch in den Krankenhäusern des Landes zu spüren: Fast jeder zehnte Patient, der aktuell im Land auf einer Intensivstation behandelt wird, ist an Covid-19 erkrankt. Von den 660 Intensivbetten in MV ist nicht mal mehr ein Viertel frei.

Notfall-Mediziner aus dem ganzen Land mahnen daher rund um die Feiertage und vor allem Silvester zur Zurückhaltung – und zum Alkoholverzicht. „ Alkohol führt oft zu Sorglosigkeit – und somit auch zu vielen Unfällen. Das können wir alle im Moment aber nicht gebrauchen“, so Prof. Dr. Thomas Mittlmeier, Chef der Unfallchirurgie der Rostocker Uni-Klinik.

Die größte Klinik des Landes rechnet trotz des Lockdowns und der Einschränkungen zum Jahresende mit einer steigenden Zahl von Notfällen: „Über die Weihnachtsfeiertage treffen erfahrungsgemäß vermehrt Patienten bei uns ein, die akute Verletzungen durch häusliche Unfälle und nicht selten unter Alkoholeinfluss davongetragen haben“, sagt Mittlmeier.

Auch die Zahl der Gewaltopfer steige zum Jahresende. Oft sei Alkohol dabei im Spiel, wenn es beispielsweise um Schlägereien geht. Den Ausschank von Alkohol und den Konsum in der Öffentlichkeit hat die Schweriner Landesregierung bereits landesweit verboten.

Ärzte raten zum Verzicht

Nein, den Medizinern gehe es nicht darum, den Menschen nun auch noch das Glas Wein zum Weihnachtsbraten daheim zu verbieten. „Aber dieses Jahr sind exzessive Feiern und ausgelassene Trinkgelage einfach nicht angesagt. Wir brauchen die Kapazitäten in den Notaufnahmen“, sagt auch Prof. Dr. Jan Roesner, Chefarzt der Intensivmedizin im Rostocker Südstadt-Krankenhaus.

In der Hansestadt sei die Lage auf den Intensivstationen noch „gut“, anderenorts im Land sehe das aber bereits anders aus. „Und selbst wenn wir noch genügend Betten haben, kann sich auch das Personal mit dem Coronavirus infizieren und dann ausfallen. Wir sind froh über jeden, der derzeit nicht als Notfall zu uns kommt.“

Auch der Ärztliche Vorstand der Universitätsmedizin Greifswald, Prof. Dr. Klaus Hahnenkamp, appellierte an die Bevölkerung, möglichst „auf Sparflamme“ und nur im kleinsten Kreise zu feiern: „Helfen Sie uns, gut durch diese schwierige Zeit zu kommen, bleiben Sie vorsichtig, damit können Sie die Pflegekräfte und Ärzte am effektivsten unterstützen.“ Hahnenkamp mahnt ebenfalls zur Vernunft – auch im Umgang mit Alkohol.

Silvester macht Ärzten Sorge

Noch mehr Sorge als Weihnachten bereitet den Nofallmedizinern der Jahreswechsel: „ Silvester ist die Zeit des Übermuts. Und dadurch häufen sich Unfälle“, so der Rostocker Uni-Mediziner Mittlmeier. Er fürchtet, dass trotz des Verkaufsverbot geknallt wird – und dass sich viele Menschen illegales Feuerwerk besorgen könnten, die sogenannten Polen-Böller.

„In der Vergangenheit hatten wir immer wieder schwere Unglücke im Zusammenhang mit Alkohol und Feuerwerk. Die Reaktionen sind unter Alkohol verlangsamt, man wird unvorsichtiger“, sagt Mittlmeier. Er selbst habe Fälle erlebt, in denen ganze Finger abgesprengt wurden. „Das können wir in dieser Lage erst recht nicht gebrauchen.“ Auch Infektionsmediziner Dr. Micha Löbermann – er behandelt die Covid-19-Patienten in der Rostocker Uni-Klinik – bittet: „Feiern Sie im kleinsten Kreis!“

Land richtet Hilfskliniken ein

Das Schweriner Gesundheitsministerium bereitet sich indes auf weiter steigende Fallzahlen vor – und auch darauf, dass die Krankenhaus-Betten nicht mehr ausreichen könnten: Minister Harry Glawe ( CDU) gab am Montag bekannt, dass MV fünf Reha-Einrichtungen als Hilfskrankenhäuser ausgewählt habe. „Das ist eine vorsorgliche Maßnahme, falls Krankenhäuser ihre Kapazitätsgrenze erreichen sollten“, so Glawe.

Bei Engpässen in den regulären Kliniken sollen Patienten mit abklingenden Covid-19-Symptomen oder anderen Krankheiten in Reha-Zentren in Tessin, Bad Sülze, Neubrandenburg, Greifswald und am Malchower See versorgt werden. Zunächst bis Ende Januar sollen diese Einrichtungen ihre Betten bereithalten, erhalten dafür 50 Euro pro Bett und Tag vom Land.

