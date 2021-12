Die Hausärzte aus Satow (Kreis Rostock) weigerten sich bislang, ihre Patienten gegen Corona zu impfen. Einer von beiden, der Mediziner Karsten Falk, äußerte öffentlich Skepsis am Nutzen des Impfstoffes und sprach im Zusammenhang mit der Testpflicht von einer „Diktatur der Mehrheit“. Was das für die Einwohner bedeutet, wie der Bürgermeister dazu steht und warum jetzt Bewegung in den Fall kommt.