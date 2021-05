Schwerin

Welche Folgen der Corona-Ausbruch in einer Schweriner Arztpraxis hat, war auch am Montag noch unklar. Immerhin: 84 Testergebnisse von Patienten lagen bis zum Mittag vor, davon war keiner positiv. Die Quarantäne bleibt dennoch bestehen.

Zuvor hatte das Schweriner Gesundheitsamt 237 Patienten ermittelt, die in der Praxis waren, während dort eine corona-positive Mitarbeiterin tätig gewesen sein soll. Weitere Testergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.

Arzt meldet sich über Anwalt

Der Arzt, Dr. Peter Bossow, meldete sich am Montag über seinen Anwalt zu Wort. In einem Schreiben betonte er, dass er selbst in dem fraglichen Zeitraum vom 21. bis 28. April nicht in der Praxis gewesen sei, da er am 20. April eine Quarantäneanordnung erhalten habe. Bis zu diesem Zeitpunkt seien weder er noch Mitarbeiter positiv getestet worden.

Danach sei ein Vertretungsarzt eingesprungen. Auch bei ihm und den beiden Praxisschwestern, die mit ihm arbeiteten, seien alle Tests negativ gewesen. Seines Wissens habe auch niemand Corona-Symptome gezeigt. Bossow wies auch Vorwürfe zurück, in der Praxis sei gegen Corona-Auflagen verstoßen worden. Alle Mitarbeiter hätten versichert, stets Maske getragen zu haben.

Bossow widerspricht Sozialdezernent

Damit widerspricht Bossow dem Schweriner Sozialdezernenten Andreas Ruhl (SPD). Dieser hatte im NDR gesagt, dass in der Praxis Patienten behandelt worden seien, obwohl Mitarbeiter der Praxis sowie der Arzt selbst bereits Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufgewiesen hätten. Zudem gebe es Hinweise darauf, dass das Mundschutz-Tragen innerhalb der Praxis vernachlässigt wurde, so Ruhl.

Die Praxis in der Schweriner Weststadt ist inzwischen geschlossen. Auf der Straße davor zeichnete sich am Montag ein sehr gespaltenes Meinungsbild ab: Ein Passant rief im Vorbeigehen: „Schweinerei! Berufsverbot!“

„Merkel muss weg“ hängt in der Praxis

Der 56-jährige Thomas Hering war früher selbst Patient von Dr. Bossow. Auf die Vorwürfe angesprochen, meint er: „Wenn so etwas passiert, dann hätte ich es bei diesem Arzt erwartet. Falls es stimmt, ist es das Allerletzte.“ Bossow ist stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion in der Schweriner Stadtvertretung. „Als ich noch Patient war, hingen in der Praxis Sprüche wie ,Merkel muss weg’ und dass es den Klimawandel nicht gebe“, so Hering.

Ähnlich äußert sich eine andere Patientin, die ihren Namen aber nicht nennen möchte – wie viele andere auch nicht: „Er macht keinen Hehl daraus, dass er gegen die Regierung ist.“ Als Patientin sei sie mit Dr. Bossow zufrieden. In Bezug auf die Vorwürfe meint die Frau jedoch: „Auch wenn wir alle so langsam die Schnauze von Corona voll haben: Das geht gar nicht, als Arzt sollte man Vorbild sein.“

Lügenpresse-Vorwürfe

Es gab aber durchaus auch die andere Fraktion: „Es gibt ganz andere Probleme: Berichten Sie doch mal darüber, dass die Regierung fremdbestimmt wird. Das ist viel wichtiger als ein Arzt, der Schnupfen hat“, sagt ein Mann sehr energisch zum OZ-Reporter.

Eine Frau reagiert sogar sehr aggressiv: Als der OZ-Reporter sie nach dem Fall fragt, schimpft sie sofort los: „Lügenpresse“ und versucht auch, andere Passanten daran zu hindern, mit der OZ zu sprechen. „Mit der Lügenpresse sollte man nicht reden.“ Später fotografiert sie das OZ-Team sogar noch, ohne zu fragen, und verfolgt den Reporter unter weiteren Beschimpfungen bis zu seinem Auto – und das am Internationalen Tag der Pressefreiheit.

Als Arzt muss er ja wissen, was er macht

In der Nachbarschaft werde heiß über das Thema diskutiert, sagt Wolfgang Messinger. Auch der 68-Jährige ist Patient bei Dr. Bossow und springt ihm bei: „Ich glaube nicht, dass er seinen Mitarbeitern verboten hat, Maske zu tragen. Als Arzt muss er ja wissen, was er macht.“ Dass Bossow in der AfD sei, störe ihn nicht weiter, so Messinger: „Als Arzt ist er gut.“

Von Axel Büssem