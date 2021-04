Rostock

Die Schließung von Schulen, Gastronomie und Handel, die Ausgangssperren und – das Land begründet den neuen, harten Lockdown vor allem mit einem Argument: Die Intensivbetten im Land werden knapp, dem Gesundheitssystem droht die Überlastung.

Doch genau diese Situation und somit auch die harten Einschränkungen für 1,8 Millionen Menschen im Land wären absolut vermeidbar gewesen, sagt Prof. Dr. Andreas Crusius. Jahrelang hätten Politik und Klinikbetreiber am Personal und bei der Ausstattung gespart. Ohne diesen Sparkurs, so der Präsident der Ärztekammer MV, „wären wir gar erst in der Gefahr der Überlastung gekommen“.

Das Schweriner Gesundheitsministerium scheint diese Sicht zu teilen, kündigt Lehren aus der Pandemie an – auch bei der Ausstattung der Kliniken in MV.

„Es geht nur um Gewinnmaximierung“

Andreas Crusius, Präsident der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern Quelle: Britta Pedersen/dpa

Crusius prangert seit Jahren an, dass es in der Medizin zunehmend um wirtschaftliche Gesichtspunkte gehe: „Die Fallpauschalen und die Ausrichtung des Gesundheitswesens auf Gewinnmaximierung – das sind die Fehler im System. Und das wird in einer Pandemie sehr deutlich“, sagt der Rostocker Uni-Mediziner.

„Ja, die Intensivstationen sind an der Belastungsgrenze. Das Personal ist zum großen Teil ausgebrannt“, so Crusius. Seit Jahren sei bekannt, das Fachkräfte fehlen. Doch dagegen sei nur wenig getan worden. Im Gegenteil: An der Rostocker Uni-Klinik – dem größten Krankenhaus im Land – kursieren beispielsweise zuletzt Gerüchte, wonach gut jede zehnte der insgesamte 480 Arztstellen gestrichen werden soll, weil das Haus auch 2020 Verluste in zweistelliger Millionenhöhe eingefahren hat. „Diese Konsolidierungspläne sind eine totale Fehlentwicklung“, sagt der Ärztekammerchef.

Seine Forderung: „Früher gab es mal Staatsreserven für den Fall einer Pandemie.“ So etwas brauchten die Kliniken heute wieder: Reserven an Schutzbekleidung, an Masken und auch an Personal. „Dann wäre die Gefahr einer Überlastung gebannt“, sagt Crusius.

Sparkurs wird richtig teuer

Der Ärztekammercef ist längst nicht allein mit dieser Position. Auch Mathias Brodkorb, Aufsichtsratschef der Uni-Kliniken in Rostock und Greifswald, fordert ein neues Finanzierungssystem – inklusive Notfallpuffer für Pandemien: „Gäbe es ausreichend Reservekapazitäten im Gesundheitssystem, ließe sich leichter durch die Pandemie kommen“, schreiben Brodkorb und Bildungsministerin Bettina Martin (beide SPD) in einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

Wer die Bevölkerung und die Wirtschaft vor dem Zusammenbruch schützen wolle, müsse die Finanzierung der Kliniken neu durchdenken. Brodkorb spricht von „Ironie der Geschichte“, dass das Sparen im Gesundheitswesen nun Milliarden koste – etwa an Staatshilfen für Unternehmen im Lockdown.

Glawe will Lehre ziehen

Harry Glawe (CDU), Landesgesundheitssminister Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Auch Landesgesundheitsminister Harry Glawe (CDU) will ein „Weiter-wie-bisher“ verhindern: „Wir müssen unsere Lektionen lernen“, sagt er. „Gerade in Krisenzeiten ist die Belastung enorm hoch, das Fehlen von Fachkräften macht sich bemerkbar.“ MV wolle nun im Bundesrat für eine Reform der Krankenhausfinanzierung starkmachen. „Das Bereithalten von Kapazitäten für extreme Lagen und deren Finanzierung werden zu den Punkten gehören, die zu Änderungen bei der Krankenhausfinanzierung, im Entgeltsystem und auch in der Krankenhausplanung führen werden.“

Uwe Borchmann, Chef der Krankenhausgesellschaft MV, sagt: „Sicher wäre ein noch höherer Puffer in der Vorhaltung von Betten, Intensivmedizintechnik, vor allem aber Personal wünschenswert. Aber das derzeitige Finanzierungssystem ist nicht auf die Vorhaltung ausgelegt und vergütet nur die erbrachte Leistung.“

Lage bleibt angespannt

Die Lage auf den Intensivstationen in MV bleibt indes angespannt: Landesweit sind aktuell knapp 85 Prozent der Betten belegt. Vor allem im Süden des Landes sieht es noch schlechter aus: Die Landeshauptstadt Schwerin meldet, dass gerade mal noch fünf Prozent der Betten frei sind. Die drohende Überlastung der Klinik – sie war auch für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) immer wieder ein Hauptgrund für neue Einschränkungen, den neuen Lockdown.

Von Andreas Meyer