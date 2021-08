Ärztin aus MV kritisiert Impfangebot für Kinder: „Das ist der falsche Weg“

Neubukow

Kinder und Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr sollen einfacher ein Angebot für die Corona-Impfung bekommen. Entgegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) haben am Montag die Gesundheitsminister und -ministerinnen von Bund und Ländern genau dies beschlossen. Unter anderem sollen die Impfzentren für den Piks bei 12- bis 17-Jährigen vorbereitet werden. „Jede Impfung zählt“, erklärte unter anderem auch MVs Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) nach dem Beschluss der Gesundheitsminister.

Aussagen wie diese findet Hausärztin Manja Dannenberg aus Neubukow falsch. Sie ist im Vorstand von MEZIS (Mein Essen zahl’ ich selbst), eine Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte. Im OZ-Interview kritisiert die 45-Jährige die Vorgehensweise der Politik.

Was macht Ihnen bei der Entscheidung, dass Kinder ab zwölf Jahren leichter ein Impfangebot erhalten sollen, solche Sorgen?

Es ist spürbar, dass in den vergangenen Wochen versucht wurde, Druck aufzubauen. Ich glaube, dass man bei den Jugendlichen eine Zielgruppe anspricht, die man leicht verunsichern kann. Besonders besorgniserregend fand ich die Äußerungen der Politik in Richtung Stiko, mit denen versucht wurde, Einfluss zu nehmen. Dabei ist die Stiko mit ihrer kritischen Beurteilung von Impfungen der 12- bis 17-Jährigen nicht allein. Auch viele Fachgesellschaften und -zeitschriften, die sonst für die Bewertung von Medikamenten zuständig sind, haben ähnliche Ansichten. Doch der Erfolgsdruck ist da, man will Impfquoten erreichen, die man offensichtlich bei den Erwachsenen nicht realisiert.

Müssen im Kampf gegen eine Pandemie nicht alle Altersgruppen mitziehen?

Die Politik muss natürlich gesellschaftliche Probleme lösen. Ich als Ärztin und die Stiko müssen hingegen das Risiko und den Nutzen des Einzelnen im Blick haben – das ist unsere Hauptaufgabe. Uns geht es nicht hauptsächlich darum, eine Impfquote zu erfüllen.

Der Nutzen ist bei den Älteren und Schwerkranken groß, weil der Impfstoff nachweislich vor schweren Infektionsverläufen schützt. Bei Kindern sieht das anders aus, weil sie in der Regel nicht schwer erkranken. Deshalb ist auch die Stiko so zurückhaltend mit der Empfehlung.

Ich persönlich und viele meiner Kollegen sehen den erfolgreichen Kampf gegen das Virus in der Verantwortung der Erwachsenen und nicht bei der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen.

Aber der Impfstoff ist doch für die junge Altersgruppe zugelassen...

Oft werden Zulassung und Empfehlung miteinander vermischt. Wenn man ein Medikament zulassen will, dann muss man nachweisen, dass ein Behandlungsziel erreicht wird und dass es nicht überwiegend schadet. Das ist alles. Das heißt aber noch lange nicht, dass es einen Nutzen hat. Wenn ich zum Beispiel ein Medikament habe, dass den Blutdruck senkt, dann fühlt sich der Patient dadurch nicht zwangsläufig besser oder lebt länger. Ob der Nutzen also dem Risiko überwiegt, dafür muss man andere Bewertungsmaßstäbe anlegen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum sind die Daten, die für Erwachsene schon vorliegen, nicht auf Kinder übertragbar?

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie reagieren anders auf Medikamente, haben einen anderen Stoffwechsel. Man muss immer eigene Studien durchführen. Für die 12- bis 17-Jährigen haben wir nur die Daten von der Zulassungsstudie – und dort ist schon aufgefallen, dass die milden Nebenwirkungen, die man auch von den Erwachsenen kennt, bei Jugendlichen vermehrt auftraten.

Bei den Erwachsenen ist der Beobachtungszeitraum schon kurz, bei den Kindern ging es noch später los. Bevor ein Impfstoff normalerweise zugelassen wird, haben wir Jahre an Nachbeobachtungszeit – bei der Gürtelrosenimpfung waren es zuletzt über drei Jahre. Diesem unklaren Risiko, das wir vor allem langfristig gesehen noch gar nicht einschätzen können, müssen wir den Nutzen gegenüberstellen.

Dr. Manja Dannenberg desinfiziert in der Gemeinschaftspraxis in Neubukow (Landkreis Rostock) den Oberarm von Walther Gerlitz (76), bevor sie ihm den Biontech-Impfstoff verabreicht. Quelle: Martin Börner

Welche Fragen sollten sich Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern und Ärzten stellen, um einzuschätzen, ob eine Corona-Impfung sinnvoll ist?

Auch dafür haben wir zu wenige Daten. Die Stiko empfiehlt es bei bestimmten Vorerkrankungen (Adipositas, Immunsuppression, Herzfehler, chronische Lungenerkrankungen, Diabetes, Trisomie 21 – Anm. der Redaktion), aber es gibt zum Glück nicht viele Kinder, die davon betroffen sind. Und für die anderen ist es ja nicht verboten. Wenn man sich nach einer ärztlichen Aufklärung dafür entscheidet, ist das in Ordnung.

Unsere Kritik richtet sich aber gegen den aufgebauten Druck und die Verunsicherung, die dadurch geschaffen wird. Das ist dieser Altersgruppe gegenüber nicht fair. Für die Politik ist es einfacher, auf die Impfung zu drängen, als andere Maßnahmen für den Betrieb von Schulen und Kitas umzusetzen. Das ist der falsche Weg.

Von Ann-Christin Schneider