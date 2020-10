Heiligendamm

Wer an Corona erkrankt war und keine akuten Symptome mehr zeigt, gilt offiziell als genesen. Doch Dr. Jördis Frommhold stellt fest, dass viele Betroffene noch deutlich länger mit den Folgen einer Infektion zu kämpfen haben. Als Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen an der Median-Klinik Heiligendamm ( Landkreis Rostock) hat sie bereits etwa hundert Genesene bei der Reha begleitet und bei einem großen Teil beunruhigende Spätfolgen festgestellt, wie sie im OZ-Interview berichtet.

Wie geht es Ihren Patienten?

Anzeige

Dr. Jördis Frommhold: Die überwiegende Zahl leidet unter einer ausgeprägten Leistungsminderung. Sie können kaum die Treppe hochgehen. Und das trifft auch Leistungssportler, Feuerwehrmänner und Soldaten, die vor Corona in bester Form waren. Viele Patienten leiden auch unter neurologischen Symptomen wie Taubheitsgefühl in Armen und Beinen bis hin zur Lähmung, Wortfindungs- und Gedächtnisstörungen sowie eingeschränkter Feinmotorik. Manche können nicht mal richtig einen Stift halten und nur krakelig schreiben, andere können beim Essen das Besteck oder ihre Tasse nicht richtig greifen. Das löst bei vielen Depressionen und Zukunftsängste aus.

Dr. Jördis Frommhold, Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen an der Median-Klinik Heiligendamm Quelle: Median Kliniken

Können Sie Beispiele nennen?

Ich hatte eine Patientin, die immer eine gute Schwimmerin war. Bei uns blieb sie am Beckenrand stehen, weil sie nicht wusste, wie man los schwimmt. Das musste ihr erst ein Therapeut zeigen. Eine andere Patientin wiederholte sowohl beim Sprechen als auch beim Schreiben immer wieder bestimmte Wörter. Für die Betroffenen, die oft noch mitten im Berufsleben stehen, ist das sehr belastend. Zumal viele wegen ihrer Erkrankung ohnehin schon stigmatisiert werden. Sie werden angefeindet, ihnen wird die Schuld an der Ausbreitung von Corona gegeben und sie werden ausgegrenzt. Eine Patientin erzählte, dass Bewohner des Dorfes, in dem sie lebt, ihr Haus mit einem roten Kreuz und einer Art Bannkreis kennzeichnen wollten.

Wie viele Corona-Infizierte zeigen Spätfolgen?

Das ist schwer zu sagen. Wir haben in Deutschland etwa 250 000 Genesene, aber es ist unklar, wie viele von ihnen wieder in ihren Alltag zurückkehren konnten. Die Statistik unterscheidet nur zwischen Genesenen und Verstorbenen. Es gibt eine irische Studie über 128 Corona-Patienten. Etwa die Hälfte hatte anschließend Reha-Bedarf. Die Studie ist nicht repräsentativ, aber wir müssen davon ausgehen, dass die Dunkelziffer viel höher ist als das, was wir sehen. Dafür muss auch die Politik sensibilisiert werden: Es ist gefährlich, sich auf der Zahl der Genesenen auszuruhen.

Wie erklären Sie sich die Spätfolgen?

Welche Prozesse zugrunde liegen, wissen wir noch nicht hundertprozentig. Die mangelhafte körperliche Leistungsfähigkeit lässt sich oft mit der Atmung erklären: Während der Erkrankung gewöhnen sich viele Patienten eine Schonatmung an, weil das normale Atmen durch Corona erschwert ist. Die Menschen atmen flach, wodurch nicht die ganze Kapazität der Lunge und damit auch nicht ihre volle Fähigkeit zur Sauerstoffaufnahme genutzt wird. Sauerstoff brauchen wir aber für körperliche Leistung.

Corona-Rehapatienten der Median Klinik Heiligendamm Quelle: Median Kliniken

Können Sie den Menschen helfen?

Auf einer Skala von eins bis zehn schätzen die Patienten ihren Zustand bei ihrer Ankunft selbst meist mit zwei bis vier ein, wenn sie gehen mit sieben bis acht. Wir stellen fest, dass Ängste und Depressionen nach drei bis fünf Wochen Therapie signifikant nachlassen. Auch die körperliche Leistungsfähigkeit kann deutlich verbessert werden. Ein 68-jähriger Mann, der vor seiner Erkrankung sehr sportlich war, kam zu uns mit Sauerstoffgerät und im Rollstuhl. Nach fünf Wochen war beides nicht mehr nötig. Er war dennoch ein wenig enttäuscht: Er sagte, dass er früher 60 Kilometer am Tag radeln konnte und jetzt nur noch 45. Die neurologischen Symptome sind dagegen schwerer zu behandeln. Hier muss der Heilungsprozess anschließend oft noch ambulant unterstützt werden.

Wenn tatsächlich so viele Corona-Patienten unter Spätfolgen leiden: Gibt es dafür ausreichend Reha-Plätze?

In der Akutmedizin sind wir in Deutschland bei Corona gut aufgestellt. Die Nachsorge wird aber noch vernachlässigt. Das betrifft nicht nur die Reha, sondern auch die ambulante Therapie und die Aufklärung. Es wurde bisher einfach nicht daran gedacht, die Patienten wurden als genesen entlassen und sich selbst überlassen. Daher wissen wir noch gar nicht, wie hoch der Bedarf ist. Unsere Abteilung ist jedenfalls derzeit zu 120 Prozent belegt, wir kommen da schon an die Kapazitätsgrenze.

Von Axel Büssem