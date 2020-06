Weiter Kritik an Barbara Borchardt (Linke): Anlass ist jetzt jedoch nicht ihre Mitgliedschaft in einer linksextremen Vereinigung, sondern ihre Aussagen zu Mauertoten in Deutschland. An ihrer Wahl zur Verfassungsrichterin in MV wollen die SPD- und CDU-Fraktionen im Schweriner Landtag indes nicht rütteln.