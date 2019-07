Rostock

Showdown zur Zukunft von AfD-Landessprecher Dennis Augustin: Der 49-Jährige war vor 30 Jahren offenbar doch Mitglied der Jungen Nationalisten (JN), der Jugendorganisation der rechtsextremen NPD. Dies sollen neue Informationen beweisen.

Augustin tauche in Ausgaben der NPD-Parteizeitung „Deutsche Stimme“ auf, wie der „Nordkurier“ berichtet. Im Impressum der beiliegenden „Jungen Deutschen Stimme“ sei der heutige AfD-Landessprecher namentlich geführt. Zudem sei ein Artikel aufgetaucht, der einen „ Augustin“ als Ansprechpartner für die JN-Gruppe in Stormarn, Schleswig-Holstein, aufführt.

Diese neuen Belege könnten nach Auffassung von parteiinternen Kritikern Augustins das Blatt entscheidend wenden. Denn sollte der 49-Jährige wirklich JN-Mitglied gewesen sein, wäre sein Eintritt in die AfD unwirksam - so sähen es die Regeln vor. Darüber will der AfD-Landesvorstand am Freitag befinden. Belastet wird Augustin auch über einen Artikel, der ihn 1989 Seite an Seite mit dem späteren NPD-Chef Udo Voigt zeigt. Er soll damals bei einem Kurs, der JN- und NPD-Kadern vorbehalten gewesen sei, als Bester ausgezeichnet worden sein. Kritik gab es zuletzt immer wieder an Augustin, der als zentrale Figur des völkisch-nationalistischen Flügels in der Landes-AfD gilt. So hatte er Landtagsmitglieder der AfD mit Würmern verglichen, die sich an das politische Establishment anbiederten.

Augustin hat Kritik an seiner Vergangenheit zurückgewiesen, er sprach von einer „Jugendsünde“, die ihm heute zum Nachteil ausgelegt werden solle.

OZ