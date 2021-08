Rostock

Am 26. September wird sich entscheiden, wie die Bundesrepublik künftig regiert wird. Vor der Bundestagswahl holt die OSTSEE-ZEITUNG Spitzenpolitiker der großen Parteien nach MV. Am 31. August wird AfD-Politiker Jörg Meuthen (60) sich im Saal des Rostocker OZ-Medienhauses den Fragen der Leserschaft stellen – dafür können Sie sich jetzt noch bios Sonntag anmelden.

Das Interview wird live auf der Homepage der OZ übertragen. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit live und analog dabei zu sein. Die Plätze sind jedoch begrenzt.

Hier können Sie sich zum OZ-Leser-Talk mit Meuthen anmelden und selber Fragen einreichen. Wir werden Sie rechtzeitig informieren, ob Sie teilnehmen können. Fragen an Jörg Meuthen können Sie uns gern vorab per E-Mail schicken an: chefredaktion@ostsee-zeitung.de

Moderiert wird der Abend von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und seiner Stellvertreterin Carla Quick. Es gab bereits mehrere OZ-Talks mit Spitzenpersonal großer Parteien. Am 11. August war Grünen-Chef Robert Habeck im OZ-Talk, am 16. August waren Christian Lindner (FDP) und Dietmar Bartsch (Linke) zu Gast (Radisson-Hotel) und am 17. August der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet (Yachthafenresidenz Hohe Düne).

Und auch der nächste Termin steht schon fest: Am 7. September um 18 Uhr ist Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz beim OZ-Leser-Talk auf der Rooftop-Bar des Radisson-Hotels in Rostock zu Gast.

Von OZ