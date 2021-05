AfD-Landesparteitag auf Privatgelände in Kemnitz: Gemeinde ist empört

Kemnitz

Das Zelt steht, die Vorbereitungen laufen: Mehrmals musste der AfD-Landesverband seinen Parteitag absagen, weil Verwaltungsgerichte eine Veranstaltung in der geplanten Größe mit 400 Teilnehmern im Jahnsportforum in Neubrandenburg untersagten und sich kein anderer Veranstaltungsort fand.

Nun wird die Partei ihre Kandidatenlisten für die Landtags- und Bundestagswahl am Wochenende in einem Zelt auf einem Privatgelände in einem Gewerbegebiet der Gemeinde Kemnitz bei Greifswald aufstellen. In der von der Rechtsaußen-Partei ursprünglich geplanten Größe mit 400 Teilnehmern.

Gemeinde fühlt sich gelinkt

Der Gemeinderat des 1200 Einwohner zählenden Ortes ist empört und fühlt sich gelinkt. Dass die AfD ihren Parteitag in dem Ort plant, hatten die Kommunalpolitiker erst über einen Presseartikel erfahren. Weder die Partei noch der bei Rostock lebende Besitzer des Areals und der Landkreis hätten die Gemeinde informiert. Erst auf Nachfrage bei der Kreisverwaltung sei ihm bestätigt worden, dass eine entsprechende Veranstaltungsanzeige vorliegt, sagt Bürgermeister Klaus Buchheister.

„Den Bürgern nicht vermittelbar“

Mit einer klaren politischen Positionierung hält sich der Gemeinderat zurück. Begründung: Man wolle den Ort nicht spalten. Aber Buchheister wie auch die anderen Gemeinderatsmitglieder fragen sich, warum eine Großveranstaltung mit 400 Leuten stattfinden darf, während in der Gemeinde Schule und Kita im Notbetreuungsmodus fahren, der Kulturverein nicht tagen dürfe und der Einzelhandel geschlossen bleiben müsse. „Das ist unseren Bürgern kaum zu vermitteln.“

Kreis: Können bei AfD keinen anderen Maßstab ansetzen

In der Kreisverwaltung Vorpommern-Greifswald, die von Landrat und CDU-Spitzenkandidat Michael Sack geführt wird, will man von einer unglücklichen Kommunikation mit der Gemeinde nichts wissen. Unaufschiebbare gesetzlich oder satzungsmäßig erforderliche Veranstaltungen und Versammlungen von Vereinen, Verbänden und Parteien dürften laut Corona-Landesverordnung stattfinden, sagte eine Kreis-Sprecherin.

Die Unaufschiebbarkeit ergebe sich aus der bevorstehenden Landes- und Bundestagswahl. „Bei der Bewertung des Landesparteitages der AfD können wir keinen anderen Maßstab ansetzen.“ Die Obergrenze für die Teilnehmerzahl hat das Ordnungsamt bei 420 festgesetzt.

Gegenproteste geplant

Offenbar habe es in der Kreisverwaltung nicht einmal den Willen gegeben, eine Reduzierung der Teilnehmerzahl zu prüfen, hieß es von der Gemeinde. Rechtlich sei wohl an der Veranstaltung nicht mehr zu rütteln, aber schon in normalen Zeiten wäre eine solche Großveranstaltung im Gemeindegebiet schwierig.

Die Gemeinde fühlt sich alleingelassen, auch weil man mit Gegenprotesten rechnet, die zum Standardbegleitprogramm bei AfD-Parteitagen gehören. Tatsächlich hat die Fridays-for-Future-Bewegung für Samstag eine Raddemo angekündigt. Erst am Dienstag hatte es eine Vorort-Begehung mit Kreisbehörde und Veranstalter gegeben.

„Nicht die Bringschuld der AfD“

Der Eigentümer der Fläche will sich nicht äußern, bestätigt nur die Vermietung. Die AfD selbst sieht kein Versäumnis. Man habe rechtskonform das Ordnungsamt informiert. Wenn es keinen Draht zwischen Kreisverwaltung und Gemeinde gebe, sei das nicht der Partei anzulasten, sagt Landeschef Leif-Erik Holm. „Das ist doch nicht die Bringschuld der AfD.“ Grundsätzlich sei die Partei froh, einen Austragungsort gefunden zu haben. Allein das Zelt koste die Partei bis zu 30 000 Euro, der gesamte Parteitag 90 000 Euro.

Bußgeld nach Verstoß gegen Maskenpflicht gezahlt

AfD-Chef Holm versichert, sich an die demokratischen Regeln zu halten. Die Junge Alternative werde den Ordnerdienst übernehmen und darauf achten, dass alle Auflagen eingehalten werden. „Auf eine Maskenpflicht werden wir drängen“, so Holm. Szenen wie in Grimmen, wo Parteimitglieder ohne Masken eng beieinander stehend gefilmt wurden, will die Parteispitze vermeiden.

Der Kreis Vorpommern-Rügen hatte nach der Veranstaltung im Februar ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Das Bußgeld in Höhe von 1500 Euro wurde nach Angaben des Kreises durch den AfD-Kreisverband inzwischen gezahlt.

Von Martina Rathke