AfD-Landessprecher Holm zum Vize-Chef in Bundestagsfraktion gewählt

Schwerin/Berlin

Leif-Erik Holm, Landessprecher der AfD in MV, ist erneut zu einem der fünf stellvertretenden Fraktionschefs der AfD-Bundestagsfraktion gewählt worden. Nach Angaben der AfD erhielt Holm 61 von 75 Stimmen – und damit deutlich mehr als die beiden Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, die auf 50 Ja-Stimmen kamen.

„Ich freue mich sehr über das große Vertrauen der Fraktion“, erklärt Holm, der in der Fraktion Verantwortung für die rund 200 Mitarbeiter trage. Ziel sei es, „die Schlagkraft der Fraktion noch mal zu erhöhen“. Bei der nächsten Wahl sollte es für die AfD um das Thema Regierungsbeteiligung gehen.

Holm sitzt seit 2017 im Bundestag und wurde am vergangenen Sonntag über die AfD-Landesliste erneut ins höchste deutsche Parlament gewählt. Der 51-Jährige lebt mit seiner Familie in Schwerin. Der Wahlkreis 15 rund um Stralsund, den seit 1990 Angela Merkel (CDU) hielt, ging jetzt an Anna Kassautzki (28) von der SPD.

Enrico Komning aus Neubrandenburg ist erneut einer von vier Parlamentarischen Geschäftsführern in der AfD-Bundestagsfraktion.

Von Frank Pubantz