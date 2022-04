Schwerin

Ein Thema mit Sprengkraft für die kommende Landtagswoche: SPD und Linke unternehmen einen Vorstoß, um AfD-Mitglieder aus Jobs im öffentlichen Dienst zu verbannen. „Klare Linie gegen Rechtsextremismus“ ist ein Antrag überschrieben, in dem es auch darum geht, nach dem Urteil eines Gerichtes zu prüfen, ob AfD-Mitglieder weiter vom Staat beschäftigt werden können.

AfD darf als „rechtsextremer Verdachtsfall“ behandelt werden

Das Kölner Verwaltungsgericht hat kürzlich bestätigt, dass die gesamte AfD als „rechtsextremer Verdachtsfall“ behandelt werden dürfe. Daher sei nun in MV zu prüfen, inwieweit die Beobachtung durch den Verfassungsschutz sich auf die AfD hier auswirkt, begründen SPD und Linke in ihrem Antrag. Die Regierung solle auch klären, ob AfD-Vertreter im Landtag noch den Verfassungsschutz kontrollieren und AfD-Mitglieder überhaupt noch in öffentlichen Jobs beschäftigt werden können.

Bei der AfD im Landtag kocht das Blut. Fraktionschef Nikolaus Kramer bezeichnet den Antrag als „demokratiefeindlich“. Sein Vorwurf: Die rund 700 Mitglieder seiner Partei landesweit würden pauschal verurteilt, es sollten „Biografien und Leben zerstört werden“. Kramer: „Man macht genau das, was man uns immer vorwirft: ausgrenzen und pauschalieren. Das ist Diktatur.“ Die AfD erhielt bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr 16,7 Prozent der Stimmen – ein Sechstel aller Wähler.

Barlen verteidigt den Antrag

Julian Barlen (SPD) verteidigt den Antrag: „Nach der gerichtlichen Klarstellung, dass die AfD als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet werden darf, muss nun geklärt werden, was dies für die Beobachtung der AfD in MV bedeutet.“ Gleiches gelte für AfD-Mitglieder im öffentlichen Dienst. „Bei der Ausübung von Tätigkeiten, die dem Wohle aller Menschen – ganz gleich ihrer Herkunft oder politischen Einstellung – dienen müssen, wirft eine gleichzeitige Mitgliedschaft in einem rechtsextremen Verdachtsfall ernsthafte Fragen auf.“

