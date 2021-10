Grevesmühlen

Klartext hat es beim Landesparteitag der AfD in Grevesmühlen gegeben. Der Vorstand um Landessprecher Leif-Erik Holm musste sich viel Kritik wegen der innerparteilichen Zerstrittenheit anhören.

Über viele Stunden streitet die AfD über die Vergangenheit, zwei davon braucht sie allein, um sich auf eine Tagesordnung zu einigen. Die Gräben sind tief. Zu Parteiausschlussverfahren, zu persönlichen Anfeindungen, zum Stimmenverlust bei Bundestags- und Landtagswahlen. Viel Kritik muss sich AfD-Frontmann Holm anhören – am Ende wählen ihn die Mitglieder dennoch wieder, ohne Gegenkandidat: 87- Ja, 48-Nein-Stimmen.

Neuer Co-Sprecher ist Enrico Schuldt (42), Verwaltungsmitarbeiter aus Demmin, der im September für die AfD den einzigen Landtagswahlkreis direkt gewonnen hat. Schuldt erhält 115 Ja-Stimmen bei 22 Ablehnungen – ein deutlich besseres Ergebnis als das Holms. Die AfD müsse „seriöser auftreten“, so Schuldt. Bei den Landtagswahlen Ende September kam die Partei auf 16,7 Prozent, ein Minus von 4,1 Prozentpunkten.

Vorschlag für nur einen Landessprecher fällt durch

Zuvor verweigern die AfD-Mitglieder die erforderliche Mehrheit für den Vorschlag, von zwei auf einen Landessprecher zu wechseln. Eine Ohrfeige für den Vorstand.

Die Parteispitze muss in Grevesmühlen einige Attacken aushalten. Die AfD in MV sei „eine beklagenswerte Gesellschaft“, so Heinrich Berkel. Steffen Reinicke (beide Rostock) fordert Holm gar zum Rücktritt auf. Unter seiner Führung sei der Landesverband tief zerstritten, habe Mitglieder und Wähler verloren. Horst Förster aus Neubrandenburg erklärt: Lagerbildung blockiere die Partei. Was in AfD-Chats ablaufe, „das ist nicht das Niveau einer bürgerlichen-konservativen Volkspartei, die dieses Land retten will“.

Ralph Weber kündigt seinen Parteiaustritt an

Beispiel: der Streit um den Parteiausschluss von Ralph Weber, Jura-Professor aus Greifswald. Weber hat seinen Austritt aus der AfD kurz vor dem Parteitag verkündet. Er passe nicht mehr in eine Partei, in der „kritiklose Billigung der diktatorischen Führung des Landesvorstands“ an der Tagesordnung sei. Weber: „Hierdurch wiederum hat sich das Niveau dieser Partei, intellektuell wie moralisch, in einer erschreckenden Weise verändert.“ Gegen ihn läuft ein Parteiausschlussverfahren wegen parteischädigenden Verhaltens.

Holm schießt in Grevesmühlen scharf zurück. Weber sei „ein Parteifeind, der unserer Partei geschadet hat“. Gemeint ist etwa der Aufruf Webers, einen AfD-Kandidaten nicht zu wählen, nachdem er selbst parteiintern als Kandidat für den Landtag abgewählt wurde.

Kritiker Thomas Kerl darf nicht in den Saal

Thomas Kerl wurde beim AfD-Parteitag in Grevesmühlen ausgeschlossen. Quelle: Frank Pubantz

Beispiel Thomas Kerl. Der Greifswalder darf nicht mal in den Sitzungssaal. Der Kritiker des AfD-Landesvorstandes hat Zugangsverbot zum Parteitag erhalten. Wenige Tage zuvor hatte er Vorwürfe zu Sexpartys in der AfD-Landtagsfraktion erhoben.

Kerl schickt seinen Anwalt in den Saal, will Zutritt. Daraus wird nichts. Drin wettert Holm: „Ich hoffe, diesen Kerl sind wir bald los. Es ist eine Schande, wie dieses Mitglied Geschichten ohne Belege in die Welt setzt.“ Thomas Kerl kündigt für kommende Woche nähere Informationen zum Sexparty-Vorwurf an.

Kreisverband: fast die Hälfte der Mitglieder verloren

Weiterer Streitpunkt ist die Amtsenthebung des Rostocker Kreisvorstandes durch den Landesvorstand im Mai 2020. Das Landesschiedsgericht der AfD hat dies nun für unverhältnismäßig erklärt. Der Partei sei dadurch großer Schaden entstanden, sagt Helmut Schulz, Rostock. In seinem Kreisverband seien durch die Querelen von einst 185 Mitgliedern nur noch 100 da. Man einigt sich, den Streit endlich beizulegen.

Der Parteitag zieht sich zäh dahin. Bier fließt in manche Kehle. Hans-Jürgen Wendel aus Rostock nutzt einen Antrag, über den Zustand des Landespartei zu diskutieren, zu Giftpfeilen Richtung Landesvorstand. Er spricht von einem „abgestimmten politischen Kartell zum Erhalt von Macht“. Er habe den Eindruck, „dass versucht wird, systematisch Kritiker des Landesvorstandes an den rechten Rand zu diskreditieren“. Wendel: „Die politische Kultur unserer Partei in unserem Land hat einen Tiefpunkt erreicht. Es geht um Ausgrenzung und Vernichtung von Gegnern.“

Holm macht CDU und FDP schöne Augen

Holm lässt die Kritik abtropfen. Er fordert auf dem Parteitag CDU und FDP im Landtag zu „konstruktiver Zusammenarbeit“ auf. Man sollte in der Opposition gegenseitige Anträge unterstützen. Eine Koalition von SPD und Linke sei nun das „Worst-Case-Szenario“ für die Menschen in MV.

Enrico Komning ist stellvertretender Landessprecher der AfD, neuer Schatzmeister der Landes-AfD ist Jens Schulze Wiehenbrauk. Er tritt das Erbe von vier Vorgängern binnen zwei Jahren an.

