Trotz AfD-Streit: Augustin will wieder Landessprecher werden

Rostock

Der Streit im AfD-Landesverband spitzt sich weiter zu. Dennis Augustin, Frontmann des völkisch-nationalistischen Flügels in MV, will seinen Rauswurf aus der Partei nicht akzeptieren und auf dem AfD-Parteitag im November erneut als Landessprecher kandidieren.

Nach dem Bekanntwerden einer möglichen Mitgliedschaft Augustins in der rechtsextremistischen NPD-Jugendorganisation „ Junge Nationaldemokraten“ vor 30 Jahren hatte der AfD-Landesvorstand ihm im Sommer die Mitgliedschaft abgesprochen. Damit sei der 49-jährige Unternehmer aus Ludwigslust auch nicht mehr Landessprecher der Partei.

Das sieht Augustin anders. Er unterstellt eine Verschleppung seines Widerspruchsverfahrens am Landesschiedsgericht der AfD. Dies ziele von Beginn an darauf ab, „eine rechtskräftige Entscheidung vor dem Landesparteitag zu verhindern“. Dies werde er sich nicht gefallen lassen. „Ich bin nach wie vor Mitglied der Alternative für Deutschland und außerdem demokratisch gewählter Landessprecher“, so Augustin. Daher werde er am 9. November auch wieder kandidieren.

Drei Kreisverbände kritisieren die AfD-Landesspitze

Im AfD-Landesverband brodelt es gewaltig. Neben Augustins Parteiausschluss auch, weil die Landtagsfraktion den früheren Abtrünnigen Ralf Borschke, der 2017 zur BMV wechselte, im September wieder aufnahm. Dagegen protestieren die Vorstände der Kreisverbände Südwestmecklenburg, Rostock und Vorpommern-Rügen in einem Schreiben an die Parteispitze: Landesvorstand, Landessprecher Leif-Erik Holm und Landtagsfraktion. Denn der „politische Deserteur“ Borschke habe sich 2017 an einer „verantwortungslosen Abspaltungsaktion beteiligt und den gesamten Landesverband medienwirksam diffamiert“.

Von Frank Pubantz