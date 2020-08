Die Zahl der Angriffe auf Polizisten im Nordosten nimmt zu. Daher fordert die AfD im Landtag, alle Streifenpolizisten mit Tasern für die Selbstverteidigung auszurüsten. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) will dagegen Erfahrungen in anderen Bundesländern abwarten.

Mehr Gewalt: AfD fordert Elektroschocker für Polizisten in MV

Polizei-Ausrüstung - Mehr Gewalt: AfD fordert Elektroschocker für Polizisten in MV

Polizei-Ausrüstung - Mehr Gewalt: AfD fordert Elektroschocker für Polizisten in MV