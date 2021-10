Starker Tobak: In Räumen der AfD-Fraktion und sogar im Plenarsaal, der Herzkammer des Landtags, soll es berauschende Feiern mit Lust-Faktor gegeben haben. Die Landtagsverwaltung nimmt das ernst – denn ihr Wachdienst steht auch in der Kritik. Intern streitet die AfD weiter an vielen Fronten.