AfD in MV will Ende der Corona-Beschränkungen 

Die größte Oppositionspartei im Schweriner Landtag - die AfD - hat für Mecklenburg-Vorpommern ein Ende der allgemeinen Corona-Beschränkungen gefordert. Im Nordosten gebe es die geringsten Infektionszahlen und die Menschen hielten sich freiwillig an Kontaktabstände, erklärte Landesvorsitzender Leif-Erik Holm am Samstag auf einer Kundgebung am Markt in Neubrandenburg. Damit könnten auch Einschränkungen bei Grundrechten, die wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden waren, wieder aufgehoben werden. In Mecklenburg-Vorpommern wurden seit drei Tagen keine neuen Corona-Fälle mehr festgestellt. Holm bezog sich in seinen Forderungen auf entsprechende Pläne in Thüringen.

Thüringen will Beschränkungen beenden

Thüringen will nach Angaben von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ab 6. Juni die allgemeinen Corona-Beschränkungen beenden. Das Land wolle „den allgemeinen Lockdown aufheben und durch ein Maßnahmenpaket ersetzen, bei dem die lokalen Ermächtigungen im Vordergrund stehen“, sagte Ramelow den Zeitungen der Mediengruppe Thüringen (Samstag).

Keine neuen Infektionen in MV

Für Mecklenburg-Vorpommern hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Samstag (15.30 Uhr) erneut keine neuen Fälle einer Corona-Infektion vermeldet. Damit blieb den offiziellen Angaben zufolge die Zahl der nachgewiesenen Infektionen bei 759 ebenso wie die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Verstorbenen bei 20 konstant. Schätzungen zufolge haben 705 Menschen die Virus-Infektion überstanden und gelten als geheilt.

In Neubrandenburg protestierten etwa 120 Menschen von Grünen, Linken und SPD gegen die AfD-Kundgebung.

